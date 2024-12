Weihnachtsflug ab Memmingen: Lüge von Vater und Sohn fliegt auf

An Weihnachten zuhause sein - mit diesem Ziel steigen Mitte Dezember viele Menschen am Flughafen Memmingen in die Maschine. Auch ein 46-jähriger Vater wollte am Donnerstag mit seinem Sohn vermutlich den Flug nach Pristina (Kosovo) nehmen, um zum Festtag zuhause zu sein. Das gelang dem Duo auch - doch zusätzlich zum Gepäck nahmen sie eine Anzeige mit.

Flughafen Memmingen: Polizei lässt Weihnachtsflug-Idylle platzen

Wie die Polizei in einer aktuellen Meldung mitteilt, wurde das Flughafenpersonal an der Ausreisekontrolle stutzig. Der Mann und sein zehnjähriger Sohn aus Baden-Württemberg möchten in den Flieger steigen - obwohl in dem Bundesland noch keine Ferien sind? Der Vater gab laut Polizei an, sein Kind bei der Schule krank gemeldet zu haben.

Die Angestellten vermuteten, es hier mit einem Schulschwänzer zu tun zu haben und hielten Rücksprache mit der Schule des Kindes. Nach Angaben der Polizisten hatte der Junge tatsächlich eine Krankmeldung, aber keine Schulbefreiung für eine vorzeitige Urlaubsreise.

Vater und Sohn durften den Flug trotzdem antreten - mit einer Anzeige im Gepäck.

Allgäu Airport aktuell: Passagier verzettelt sich in Widersprüche

Ebenfalls am Donnerstag kam es am Allgäu Airport zu einem weiteren Vorfall. Ein Passagier aus Kutaisi (Georgien) wollte laut Polizei am Flughafen Memmingen einreisen, machte jedoch widersprüchliche Angaben zum Ort und zur Dauer seines Aufenthaltes in Deutschland.

Die Beamten teilen mit, dass der Mann einige Einreisevoraussetzungen nicht erfüllte. Die Polizei verweigerte ihm daher die Einreise. Der Passagier musste Deutschland mit dem nächstmöglichen Flug wieder in Richtung Georgien verlassen.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 aktuell mit 41 Zielen

Am Allgäu Airport gilt seit Ende Oktober der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen auch weiterhin nicht an.

Stattdessen setzt man auf die bewährte Mischung aus vielen Zielen in Osteuropa, europäischen Metropolen und klassischen Urlaubszielen. Die wichtigsten Airlines bleiben Ryanair und Wizz Air.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de