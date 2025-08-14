Memminger Flughafen: Feuermelder aus der Wand gerissen - wer sorgte für Chaos im Hostel?

Nächtlicher Vorfall in einem Hostel nahe dem Flughafen Memmingen: In einem Zimmer wurde der Feuermelder laut Polizei gewaltsam aus der Wand gerissen. Die Beamten prüfen, ob drei Übernachtungsgäste hinter der Sachbeschädigung stecken, stehen aber noch ganz am Anfang der Ermittlungen.

Unklar ist bislang, wer den Feuermelder tatsächlich beschädigt hat und weshalb es zu dem Vorfall am vergangenen Dienstag (12.8.2026) kam. Die Ermittler prüfen nun die Tatbeteiligung der einzelnen Hostel-Gäste. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro, teilt die Polizei mit.

Flughafen Memmingen: Aufregung im Hostel und um Falschparker

Nicht die einzigen Verstöße im Umfeld des Memminger Flughafens: Ebenfalls am Dienstag ließ die Grenzpolizei erneut mehrere Fahrzeuge im Gemeindegebiet Memmingerberg abschleppen. Die Autos standen seit mehreren Tagen verbotswidrig im Zonenhaltverbot und waren bereits von der Kommunalen Verkehrsüberwachung beanstandet worden.

Neben Verwarnungsgeldern müssen die Halter auch die Abschleppkosten tragen. Die Polizei in Memmingerberg hat regelmäßig mit Falschparkern zu tun und geht konsequent gegen Verstöße vor. Das Problem breitet sich inzwischen sogar verstärkt auf den östlichen Teil der Stadt Memmingen aus.

Dort blockieren Fluggäste des Memminger Flughafens Parkplätze in Wohngebieten, teilweise sogar bis vor den Waldfriedhof. Der Flughafen Memmingen empfiehlt deshalb, Stellplätze im Voraus online zu reservieren und auf das Parken außerhalb des Flughafengeländes zu verzichten.

Hauptreisezeit am Allgäu Airport: Das empfehlen die Flughafen-Betreiber

Aktuell stehen den Reisenden rund 5.200 ausgewiesene Parkplätze auf elf verschiedenen Flächen zur Verfügung. Alternativ rät der Airport zu einer Anreise mit Bahn oder Bus.

Allein in den Ferienwochen erwarten die Betreiber des Flughafens Memmingen rund 540.000 Fluggäste. Der Sommerflugplan 2025 am Allgäu Airport umfasst mehr als 60 Ziele - darunter zahlreiche Städteverbindungen, klassische Urlaubsdestinationen und Pauschalreisen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de