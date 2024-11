Ruckzuck im Urlaub: Das ist der kürzeste Flug vom Flughafen Memmingen

Lange Flüge sind nicht jedermanns Sache - und für Menschen mit Flugangst besonders herausfordernd. Reisen mit dem Auto oder dem Zug sind ebenfalls oft mit Strapazen verbunden und benötigen viel Zeit. Glücklicherweise gibt es auch ab dem Flughafen in Memmingen Flüge, die das Urlaubsziel der Wahl relativ zügig erreichen.

Wer sich erhofft, der Kälte des Allgäuer Winters mit dem kürzesten Flug schnell entkommen zu können, wird jedoch enttäuscht: Das Reiseziel wird vom Allgäu Airport (FMM) aus nur im Sommer angeflogen.

Das ist der kürzeste Flug vom Memminger Flughafen

Zwei Destinationen in Südeuropa liegen im Hinblick auf die kürzeste Flugzeit Kopf an Kopf. Platz zwei geht Pisa (PSA) in Italien. Die Ryanair-Maschine überbrückt die rund 475 Flugkilometer in den Ort mit dem berühmten schiefen Turm in einer Stunde und 15 Minuten. Und obwohl das Flugzeug bei dieser Route nur ziemlich kurz in der Luft ist, muss sich Pisa knapp geschlagen geben - wegen fünf Minuten.

Denn nur rund eine Stunde und 10 Minuten dauert ein anderer Ryanair-Flug nach Südeuropa vom Memminger Flughafen aus. Nach Pula (PUY) auf der kroatischen Halbinsel Istrien sind es lediglich 445 Flugkilometer.

Der kürzeste Flug vom Flughafen Memmingen: Das ist Pula in Kroatien

Die kroatische Stadt Pula mit rund 50.000 Einwohnern liegt an der Adria ist bei Touristen unter anderem wegen des großen Hafens, der zahlreichen Badestrände und den römischen Ruinen beliebt. Das Amphitheater, auch Arena von Pula genannt, ist neben dem Kolosseum in Rom eine der größten römischen Arenen weltweit.

Aufgrund der Lage am Meer gibt es in Pula milde Winter und heiße Sommer - und selbst die Wassertemperatur erreicht laut Wetterkontor bis zu 24 Grad Celsius. Eine weitere Besonderheit: Von Pula aus lassen sich bequem weitere Urlaubsländer erreichen. Slowenien ist beispielsweise nur rund 85 Kilometer entfernt - und mit der Fähre lässt sich das etwa 180 Kilometer entfernte Venedig in Italien ansteuern.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Memminger Flughafen

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

