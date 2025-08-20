Für große und kleine Spielkinder: Das ist die größte Arcade-Halle im Allgäu

Mit kleinen Basketbällen unter Zeitdruck Körbe werfen, dazu Flipper, Air Hockey und Videospiele: Arcade-Hallen mit klassischen und neuen Spielautomaten kennen viele nur (noch) aus dem Urlaub. In Orten mit vielen Touristen lassen sich solche Indoor-Freizeitangebote gelegentlich entdecken.

Seit dem 24. Mai gibt es eine solche Arcade-Halle in Memmingen. Auf etwa 400 Quadratmeter können sich kleine und große Besucher dort spielerisch austoben.

Größte Spielhalle im Allgäu eröffnet in Memmingen

Angedockt ist die „Game Galaxy“ an die 4D-Schwarzlicht-Minigolfanlage, die Jonas Schumacher und Benjamin Köhler im Januar 2024 eröffneten. Bereits dort gab es einen Arcade-Bereich, der laut den beiden Geschäftsführern „sehr gut angenommen“ wurde. Für das erweiterte Spieleangebot kamen neue Räumlichkeiten hinzu, die die Besucher über einen separaten Eingang oder die Golfanlage betreten können.

Inspiration für die Angebote der Arcade-Halle gewannen Köhler und Schumacher auf einer Freizeit- und Spielemesse in Amsterdam im vergangenen Jahr. Es gibt Fahr- und Flugsimulatoren geben, aber auch Spiele, in denen die Besucher körperlich aktiv sind, wie zum Beispiel Tanz- oder Basketballautomaten. Retro-Gamer dürfen sich unter anderem auf Flipper, Mario Kart und Pac-Man freuen.

Game Galaxy Memmingen – die größte Spielhalle im Allgäu

Die „Game Galaxy“ ist ein Angebot für alle ab 8 Jahren, so die Geschäftsführer. „Am Mittag mit der Familie vorbeischauen, den Kindergeburtstag feiern oder den Abend mit dem Freundeskreis in geselliger Runde verbringen“ – all das soll möglich sein. Eine Reservierung ist dabei nicht nötig.

Die Game Galaxy eröffnet direkt neben der 4D-Schwarzlicht-Indoor-Adventure-Golfanlage in Memmingen. Foto: Schumacher/Köhler (Archivfoto)

Der Eintritt ist grundsätzlich frei. Vor Ort müssen die Besucher Geld auf spezielle „Spielkarten“ buchen, mit denen sie dann die verschiedenen Automaten nutzen können. „Die Karte ist wiederverwendbar und kann jederzeit aufgeladen werden“, so die Betreiber. Zudem soll es spezielle Angebote für Besucher geben, die sowohl die Arcade-Halle als auch die Golfanlage nutzen möchten.

Das ist die Game Galaxy in Memmingen

Name: Game Galaxy Memmingen

Adresse: Fraunhoferstraße 5, 88770 Memmingen

Angebot: alte und neue Videospiele, Flipper, Air Hockey, Fahr- und Flugsimulatoren, Bowling, Basketball

Größe: etwa 400 Quadratmeter

Eintritt: frei

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr

