Typisch Allgäu ist, wenn der Papa mitten im Gespräch das Licht ausmacht

Er ist einer von uns. Ein Sohn des Allgäus mit scharfsinniger Beobachtungsgabe und geschliffenem Mundwerk. Er parliert in perfektem Englisch, Italienisch und imitiert viele Dialekte. Maxi Schafroth ist im elterlichen Bauernhof im 62-Seelen-Dorf Stephansried aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit machte er in München eine Lehre zum Bankkaufmann. Parallel dazu begann er seine Comedian-Karriere. Heute kann der Kabarett- und Kulturpreisträger auf eine fast endlose Erfolgsliste blicken. Er ist Dauergast bei Ottis Schlachthof, den Mitternachtsspitzen, Ehrings Extra 3, Günter Grünwald und Altingers Mittendrin, um nur einige zu nennen. 2019 war er der bis dato jüngster Redner beim traditionellen Derblecken auf dem Nockherberg. Und jetzt war er in Memmingen.

