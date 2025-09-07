Vorstellungsgespräch in Memminger Gaststätte eskaliert - Bewerber schlägt auf Wirt ein

In Memmingen ist ein Vorstellungsgespräch eskaliert: Wie die Polizei mitteilt, ging der Bewerber brutal auf den Wirt einer Gaststätte in der Weberstraße los.

Der Bewerber erschien am Samstag gegen 22 Uhr zu einem Vorstellungsgespräch, das in seinem Verlauf immer hitziger werden sollte. Es kam zum Streit.

Bewerber schlägt in Memmingen auf Wirt ein und flieht

Der Täter schlug laut Polizei mehrfach auf den 43-jährigen Wirt ein und kratzte ihn am Oberkörper zu. Ein 23-jähriger Mitarbeiter, der eingreifen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der Täter flüchtete im Anschluss mit seiner Begleitung. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die Polizei Memmingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.

