Fast drei Promille: Frau rastet aus und will Polizisten ohrfeigen

Eine stark alkoholisierte Frau hat am Montagabend (20. Oktober) für eine Menge Ärger auf einem Grundstück in der Hopfenstraße in Memmingen gesorgt.

Wie die Polizeiinspektion Memmingen mitteilte, wurde sie von einer 56 Jahre alten Anwohnerin wegen Hausfriedensbruchs alarmiert. Diese war zuvor mit ihrem Pkw auf ihr Grundstück gefahren, als ihr plötzlich eine Frau hinterherlief, gegen die Autoscheibe klopfte und wild herumschrie. Auch nach mehrmaliger Aufforderung wollte die ebenfalls 56-Jährige das fremde Grundstück nicht verlassen.

Polizei Memmingen rückt an - Frau will Polizisten ohrfeigen

Als eine Streife der Polizei eintraf, verhielt sich die Frau nach Polizeiangaben „sofort aggressiv gegenüber den Beamten“, weshalb eine zweite Streife hinzugezogen wurde.

Die Situation blieb allerdings aufgeheizt. Die Ruhestörerin beschimpfte die Polizisten mit massiven Kraftausdrücken und versuchte sogar, einem Beamten eine Ohrfeige zu verpassen. Dieser konnte den Schlag jedoch abwehren.

Alkoholtest ergibt fast drei Promille

Erst mit körperlichem Zwang gelang es, die Frau vom Grundstück zu entfernen und in eine Fachklinik zu bringen, wo sie weiterhin wüste Beleidigungen aussprach. In der Klinik wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von knapp drei Promille festgestellt.

Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen