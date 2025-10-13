Icon Menü
Mit der Faust ins Gesicht: Schlägerei auf dem Jahrmarkt in Memmingen

Polizeieinsatz auf dem Jahrmarkt

Mit der Faust ins Gesicht: Schlägerei auf dem Memminger Jahrmarkt

Auf dem Memminger Jahrmarkt kam es am Wochenende zu einer Schlägerei. Gegen einen 30-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Jahrmarkt in Memmingen ist es zu einer Schlägerei gekommen.
    Auf dem Jahrmarkt in Memmingen ist es zu einer Schlägerei gekommen. Foto: Uwe Hirt

    Am späten Freitagabend sind auf dem Jahrmarkt in Memmingen, der gerade stattfindet, zwei Männer aneinandergeraten und es kam zu einer Schlägerei, wie die Polizei mitteilt.

    Ein 30-Jähriger schlug einem 52-jährigen Schausteller mit der Faust ins Gesicht, der daraufhin blutete. Weshalb der 30-Jährige zuschlug, klärt nun die Polizei in einem Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Körperverletzung.

