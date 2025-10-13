Mit der Faust ins Gesicht: Schlägerei auf dem Memminger Jahrmarkt

Am späten Freitagabend sind auf dem Jahrmarkt in Memmingen, der gerade stattfindet, zwei Männer aneinandergeraten und es kam zu einer Schlägerei, wie die Polizei mitteilt.
Ein 30-Jähriger schlug einem 52-jährigen Schausteller mit der Faust ins Gesicht, der daraufhin blutete. Weshalb der 30-Jährige zuschlug, klärt nun die Polizei in einem Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Körperverletzung.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen
- Einwohner: 44.192 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Jan Rothenbacher (SPD)
- Lage: 601 Meter ü. NHN
- Fläche: 70,11 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Memmingen: Marktplatz mit Rathaus, Weinmarkt, Altstadt mit Mauergürtel, Kramerzunft - das Haus der „Zwölf Bauernartikel“, Allgäu Airport Memmingen, Eishockey-Team ECDC Memmingen (Oberliga)
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Memmingen: Wallenstein-Festspiele, Fischertag, Kinderfest, Ikarus-Festival, Stadtfest, Memminger Jahrmarkt
- Homepage: www.memmingen.de
