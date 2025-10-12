Tragischer Unfall in Legau: Familienvater überrollt einjährige Tochter beim Rückwärtsfahren

Am Freitagnachmittag ist es in Legau (Unterallgäu) zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 35-Jähriger seine Tochter übersehen und mit dem Auto überrollt. Die Einjährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Der Vater fuhr gegen 15 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen rückwärts und bemerkte dabei seine einjährige Tochter hinter dem Fahrzeug nicht. Dabei wurde das Kind überrollt.

Tödlicher Unfall in Legau – Kleinkind stirbt

Mit dem Rettungshubschrauber wurde das Kleinkind in eine nahegelegene Klinik geflogen. Das Mädchen zog sich bei dem Unfall allerdings schwerste Verletzungen zu und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte des THW, welche die Unfallaufnahme der Polizei mit einer Drohne unterstützten. Die Familie wurde durch Kräfte des Kriseninterventionsteam betreut.

