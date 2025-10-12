Tragischer Unfall in Legau: Familienvater überrollt einjährige Tochter beim Rückwärtsfahren

Am Freitagnachmittag ist es in Legau (Unterallgäu) zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 35-Jähriger seine Tochter übersehen und mit dem Auto überrollt. Die Einjährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.
Der Vater fuhr gegen 15 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen rückwärts und bemerkte dabei seine einjährige Tochter hinter dem Fahrzeug nicht. Dabei wurde das Kind überrollt.
Tödlicher Unfall in Legau – Kleinkind stirbt
Mit dem Rettungshubschrauber wurde das Kleinkind in eine nahegelegene Klinik geflogen. Das Mädchen zog sich bei dem Unfall allerdings schwerste Verletzungen zu und verstarb wenig später im Krankenhaus.
Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte des THW, welche die Unfallaufnahme der Polizei mit einer Drohne unterstützten. Die Familie wurde durch Kräfte des Kriseninterventionsteam betreut.
Mehr Polizeinachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen
- Einwohner: 44.192 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Jan Rothenbacher (SPD)
- Lage: 601 Meter ü. NHN
- Fläche: 70,11 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Memmingen: Marktplatz mit Rathaus, Weinmarkt, Altstadt mit Mauergürtel, Kramerzunft - das Haus der „Zwölf Bauernartikel“, Allgäu Airport Memmingen, Eishockey-Team ECDC Memmingen (Oberliga)
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Memmingen: Wallenstein-Festspiele, Fischertag, Kinderfest, Ikarus-Festival, Stadtfest, Memminger Jahrmarkt
- Homepage: www.memmingen.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden