Tragischer Unfall in Legau: Vater überrollt Tochter - einjähriges Kind stirbt

Unterallgäu

Tragischer Unfall in Legau: Familienvater überrollt einjährige Tochter beim Rückwärtsfahren

In Legau übersieht am Freitag ein Mann seine Tochter, die sich hinter dem Auto befindet. Das Fahrzeug überrollt die Einjährige, die im Krankenhaus stirbt.
Von Allgäuer Zeitung
    Tragischer Unfall in Legau (Unterallgäu) : Ein Vater überrollt seine Tochter, die wenig später ihren Verletzungen erliegt.
    Tragischer Unfall in Legau (Unterallgäu) : Ein Vater überrollt seine Tochter, die wenig später ihren Verletzungen erliegt. Foto: Julian Stratenschulte (Symbolbild)

    Am Freitagnachmittag ist es in Legau (Unterallgäu) zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 35-Jähriger seine Tochter übersehen und mit dem Auto überrollt. Die Einjährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

    Der Vater fuhr gegen 15 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen rückwärts und bemerkte dabei seine einjährige Tochter hinter dem Fahrzeug nicht. Dabei wurde das Kind überrollt.

    Tödlicher Unfall in Legau – Kleinkind stirbt

    Mit dem Rettungshubschrauber wurde das Kleinkind in eine nahegelegene Klinik geflogen. Das Mädchen zog sich bei dem Unfall allerdings schwerste Verletzungen zu und verstarb wenig später im Krankenhaus.

    Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte des THW, welche die Unfallaufnahme der Polizei mit einer Drohne unterstützten. Die Familie wurde durch Kräfte des Kriseninterventionsteam betreut.

    Tragischer Unfall in Leutkirch: Polizeiauto erfasst Kind

    Ebenfalls ein tragischer Unfall ereignete sich Ende September in Leutkirch im Allgäu. Ein vierjähriger Junge war bei einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug schwer verletzt worden. Das Kind fuhr mit seinem Laufrad unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Streifenwagen erfasst, teilt die Polizei in Ravensburg mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den kleinen Jungen in eine Klinik.

