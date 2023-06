Fünfjähriges Mädchen bei Kuh-Attacke in Tirol schwer verletzt

Ein Mädchen wurde auf einem Wanderweg bei Mieders (Tirol) von Kühen attackiert und schwer verletzt. Auch ihr 53-Jähriger Begleiter erlitt Verletzungen.

12.06.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Eine Kuh-Attacke mit schlimmen Folgen ereignete sich am Sonntag (11. Juni 2023) gegen 13:30 Uhr bei Mieders in Tirol (Österreich). Ein 53-jähriger Deutscher wanderte mit einer fünfjährigen Österreicherin auf einem Wanderweg vom Koppeneck in Richtung Gasthof Sonnenstein und passierten dabei eine Gruppe von Kühen.

Aus unbekanntem Grund attackierten die Kühe die beiden Personen. Dabei erlitt das Mädchen schwere Verletzungen, der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, teilte die Polizei in Tirol mit.

Kuh-Attacken sind die Ausnahme, kommen aber immer wieder vor

Attacken von Kühen auf Wanderer sind zwar eher die Ausnahme. Sie kommen jedoch immer wieder vor. So endete im Vorjahr in Oberbayern eine solche Attacke tragsch. Ein zehn Jahre alter Junge ist im Stall des elterlichen Bauernhofs in Feldkirchen-Westerham bei München von einer Kuh getötet worden. Nach den Verletzungen zu schließen, sei das Kind wahrscheinlich von dem Tier erdrückt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd damals mit. Die Kriminalpolizei Rosenheim nahm die Ermittlungen auf.

Für Bestürzung sorgte vor zwei Jahren auch ein Vorfall, der sich ebenfalls bei Mieders in Tirol ereignete hatte: Eine 46-jährige Deutsche iwurde damals beim Wandern vor den Augen ihrer 13- und 18-jährigen Töchter von Kühen niedergetrampelt. Experten und Expertinnen warnen Wanderer inbesondere vor möglichen Gefahren auf Weidegebieten mit Mutter-Kuh-Haltung. Da die Muttertiere ihren Nachwuchs beschützen wollen, reagieren sie auf mögliche Störungen empfindlich. Vorsicht und Respekt vor den Weidetieren empfiehlt sich für jeden, der sich ihnen nähert. Lesen Sie dazu auch: Zehn Tipps für Wanderer und Wanderinnen zum richtigen Umgang mit Kühen lesen Sie hier.

