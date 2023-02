Mann bricht alleine zu Skitour auf - einen Tag später wird er tot geborgen

Trotz großer Lawinengefahr bricht ein 54-Jähriger am Montag in den Stubaier Alpen allein zu einer Skitour auf. Am Dienstagvormittag wird er tot geborgen.

07.02.2023 | Stand: 16:43 Uhr

Ein verschütteter Skitourengeher ist am Dienstag in den Stubaier Alpen tot geborgen worden. Angehörige hatten den 54-Jährigen am Montagnachmittag als vermisst gemeldet, nachdem dieser laut Polizei nicht von einer Skitour zurückgekehrt war.

Der Österreicher war demnach am Montag allein auf eine Skitour zur Hohen Wasserfalle bei Niederthai aufgebrochen und davon nicht zurückgekehrt sowie telefonisch auch am Montagabend nicht erreichbar. Polizisten fanden auf die Vermisstenanzeige hin sein Auto am Montagabend in Niederthai. In den bewirtschafteten Hütten entlang der Route fanden die Polizisten keine Hinweise auf den Mann.

Mann bei Skitour von Lawine verschüttet - Bergrettung an zwei Tagen im Einsatz

Daraufhin starteten die Behörden eine Suchaktion mit der Bergrettung sowie einer Drohne und Lawinenhunden. Die Suche musste jedoch wegen der Dunkelheit und der starken Witterung um 22.15 Uhr abgebrochen werden.

Am Dienstag gegen 7.30 Uhr starteten die Einsatzkräfte erneut und erkannten bei einem Suchflug mit einem Polizeihubschrauber eine trockene Schneebrettlawine unterhalb des Gruejochs auf etwa 2500 Metern Höhe. Bei einer LVS-Suche orteten die Einsatzkräfte ein Signal und konnten den 54-Jährigen nur noch tot aus einer Tiefe von etwa 80 Zentimetern bergen.

