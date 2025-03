Zehnjährige bei Rodel-Unfall in Ehrwald verletzt

Wieder ist es in Tirol zu einem Rodel-Unfall gekommen. Wie die Tiroler Polizei berichtet, war eine Zehnjährige aus Belgien mit ihrer Familie am Freitag gegen 19.10 beim Nachtrodeln im Skigebiet Ehrwalder Alm unterwegs. Das zehnjährige Opfer war gegen 19.10 Uhr allein mit einem Tellerbob unterwegs und wartete am linken Rand der blauen Piste Nummer zwei als ein Rodler, der mit einem sogenannten Zipfelbob talwärts fuhr, mit der jungen Belgierin kollidierte.

Zehnjährige bei Rodel-Unfall verletzt - wer kennt den Unbekannten?

Der unbekannte Rodler blieb laut Polizei zwar stehen und sprach mit dem Opfer und dessen anwesendem Stiefvater, verließ aber die Unfallstelle, ohne seine Identität einwandfrei nachweisen zu können. Die Zehnjährige wurde bei dem Unfall verletzt, Einsatzkräfte brachten sie nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vor Ort ins Krankenhaus Reutte. Wie schwer das Mädchen verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt.

So beschreibt die Tiroler Polizei den unbekannten Rodler:

etwa 15 bis 20 Jahre alt

männlich

hochdeutsch sprechend

schwarze Skihose

beige/graue Jacke

schwarzer Skihelm

schwarz-gelber Zipfelbob

Zeugen, die etwas gesehen haben oder den Rodler kennen, können sich bei der Polizeiinspektion Reutte unter der Telefonnummer 059133/7150 melden.

Ende Februar kam es ebenfalls beim Nachtrodeln, allerdings in einem anderen Tiroler Skigebiet, zu einem Unfall bei dem ein Niederländer von der Piste stürzte und sich schwer verletzte.

Bei einem Unfall in Bergwang am Freitagvormittag verletzte sich ein Neunjähriger: Eine 17-Jährige und der Neunjährige kamen in einer Rechtskurve von der Rodelbahn Bärenritt ab. Sie prallten gegen einen Baum mit Aufprallschutz. Der Junge wurde ins Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen geflogen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Für mehr Sicherheit beim Rodeln gilt es, einige Dinge zu beachten. Alle Tipps finden Sie hier.