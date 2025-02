Deutsche (64) nach Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Bei einem Skiunfall im Hochzillertal (Tirol) hat sich eine Frau aus Deutschland schwer verletzt. Dabei fuhr die 64-Jährige laut Polizei auf der schwarzen Piste Nummer 8.

Im Skigebiet von Kaltenbach (Tirol) kam es am Mittwoch, 12.2.2025, gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Eine 64-Jährige kam auf der Piste von der Strecke ab. Abseits des Pistenrandes kollidierte sie mit einem Baum.

Die Deutsche verletzte sich dabei schwer. Nach der Ersten Hilfe durch die Bergretter ging es für die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck.

Immer wieder Skiunfälle in Österreich und im Allgäu

Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen im Allgäu und in Österreich zu teils schweren Skiunfällen. So musste erst am Wochenende im beliebten Skigebiet Sölden in Österreich gleich zweimal der Notarzthubschrauber ausrücken - zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Auch am Wochenanfang kam es zu einem Unfall bei Oberstaufen. Bei einem Skikurs stießen zwei Skifahrer zusammen. Am Wochenende fuhr ein Skifahrer sogar einer anderen über Hand und Gesicht. Er flüchtete im Anschluss.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.158.750 (Stand: 01. Januar 2024)

Bundeskanzler: Karl Nehammer (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte)

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Diese österreichische Exklave ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.