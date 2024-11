Ski-Urlaub in Tirol: Diese Gerichte auf der Hütte sind echte Klassiker

Ein Tag auf der Piste kann ziemlich kraftraubend sein. Kein Wunder, dass für manche Ski-Urlauber die Hütteneinkehr das Schönste am Tag ist. Die Tiroler Küche bietet die perfekten Gerichte, um gut zu essen und wieder Kraft zu tanken. Aber was sind eigentlich die beliebtesten Klassiker? Wir stellen ein paar Gerichte vor, die man auf jeden Fall probieren sollte.

Tirol: Das sind die beliebtesten Hüttenklassiker

In Tirol kann man nicht nur gut Skifahren, sondern auch gut Schlemmen. Damit Skiurlauber zukünftig auch wissen, was sie auf der Hütte bestellen sollten, haben die Experten des Reiseportals Snowtrex ein paar Klassiker der Tiroler Küche gesammelt:

Ein richtiger Klassiker, der direkt aus Tirol kommt, sind die Tiroler Gröstl: Mit nur ganz wenigen Zutaten entsteht hier deftiger Genuss. Kartoffeln, Zwiebeln und Speck werden in der Pfanne knusprig angebraten und mit einem Spiegelei getoppt. Perfekt, um sich nach einem anstrengenden Tag aufzuwärmen.

Auch Knödel haben in Tirol Tradition. Sie sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch vielfältig: Es gibt Speckknödel, Spinatknödel, Kaspressknödel – wer kann, sollte sich durch so viele verschiedene Variationen wie möglich probieren.

Ein weiterer Klassiker auf Tiroler Hütten ist ein Gericht, das man unter anderem Namen auch im Allgäu sehr gut kennt: Kasnocken. Wer Käsespätzle liebt und nicht unbedingt etwas Neues ausprobieren will, wird mit den etwas kleineren Nocken auf jeden Fall glücklich.

Ein weiteres Gericht, das in Tirol weitverbreitet ist und im Tiroler Reiseführer empfohlen wird, sind Schlutzkrapfen. Man könnte es auch als „Tiroler Pasta“ bezeichnen. Diese halbmondförmigen Teigtaschen werden mit Spinat und Ricotta gefüllt und mit brauner Butter und Parmesan serviert. Leicht, aber dennoch sättigend.

Welche Süßspeisen sind in Tirol zu finden?

Auch an Süßspeisen mangelt es in Tirol natürlich nicht. Hier werden vor allem der klassische Kaiserschmarrn und die mit Pflaumenmus gefüllten Germknödel empfohlen. Perfekt für den Mittagskaffee eignet sich außerdem ein Apfelstrudel oder die in Fett herausgebackenen Apfelradln.

Ob süß oder herzhaft, leicht oder deftig – Tirols Hüttenklassiker beweisen: Nicht nur fürs Skifahren ist Tirol eine Reise wert.