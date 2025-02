Skifahren in Tirol: Das sind die teuersten Skigebiete 2024/2025

Für viele ist es das Jahreshighlight: Der Skiurlaub in Tirol mit seinen weißen, sonnigen Pisten. Aber auch die Winterurlaubsbranche ist von den Problemen der Welt nicht ausgespart. Klimawandel, Inflation, Personalmangel hinterlassen ihre Spuren. Und das merkt man als Ski-Enthusiast in der Saison 2024/2024 auch an den Preisen der Tagespässe für Skigebiete, die seit Jahren beträchtlich steigen. Welche Tiroler Skigebiete zu den teuersten gehören, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Skifahren 2024/2025: Wo ist es in Tirol am teuersten?

Zur Wintersaison 2024/2025 werden die Preise für Skipässe im gesamten Alpenland weiter steigen - auch in Tirol. Laut den Angaben des offiziellen Tiroler Touri-Portals tirol.at bewegen sich derzeit die meisten Preise für Tagespässe der Skilifts im Bereich von 70 und 76 Euro. Betroffen sind vor allem die größten Skigebiete mit den höchsten Abfahrtspunkten. Laut der Website skiinfo.de gehören unter anderem folgenden Skigebiete zu den teuersten der Saison:

Ahrlberg : Das beliebte Skigebiet Arlberg ist laut autria.info mit 300 Pistenkilometern das größte Skigebiet Österreichs . Mit Preisen von bis zu 78 Euro für eine Tageskarte ist es auch das teuerste Skigebiet Tirols.

Kitzbühl : Im Skigebiet Kitzbühl bekommt man 233 gut gepflegte Pistenkilometer geboten und es zählt zu den bekanntesten Skitourismusgebieten in Europa. Der Preis für einen Tagespass liegt allerdings inzwischen bei 76 Euro.

Zillertal : 548 präparierte Pistenkilometer und 180 topmoderne Liftanlagen warten laut zillertal.at auf Besucherinnen. Ein Tagesticket kostet in der Zillertal Arena inzwischen 76 Euro.

Ischgl : Die Gemeinde Ischgl befindet sich im Paznauntal mitten in den Tiroler Alpen und hat 239 Kilometer Skipisten. 76 Euro zahlt man für einen Tagespass in Ischgl.

Mayrhofen : Die Ortschaft Mayrhofen in Tirol wird jährlich von Millionen von Reisenden besucht. Dank seiner beiden Bergbahnen gibt es eine direkte Anbindung an das Skigebiet mit laut mayrhofen.at 142 Pistenkilometern. Eine Tageskarte kostet am Mountopolis 76 Euro.

Skifahren 2024/2025: Wo ist es in Tirol noch günstig?

Außerdem können zum ersten Mal Nicht-Einheimische das sogenannte Freizeitticket Tirol nutzen. Für einen Festpreis erhält man so Zutritt zu 20 Skigebieten und 13 Kleinliftanlagen, sowie zu zwölf Eislaufplätzen, vier Hallenbädern, 17 Freibädern und Badeseen und 14 Museen. Hintergrund sind neue Rabatt-Regeln in Skigebieten. Außerdem gibt es Skigebiete wie Kappl, Kartitsch, Karwendel Bergbahn Achensee und Innsbrucker Nordkettenbahn, wo man noch zu einem relativ günstigen Preis eine Tageskarte erhalten kann.

Übrigens: St. Johann in Tirol ist als Skigebiet ein echter Geheimtipp abseits der großen Gebiete. Wie schneesicher es ist, wann es geöffnet hat, welche Preise Sie erwarten und welche Pisten, kann man schnell nachschauen. Auch das Gebiet um Ischgl kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Skigebiet zählt zu den größten in Tirol und gilt aufgrund seiner Höhe als sehr schneesicher.