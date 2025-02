Skifahren in Tirol: Dieses Gebiet wurde als „weltbestes Skigebiet“ ausgezeichnet

Skifahren in Tirol ist ein Vergnügen. Ob Ischgl, Zillertal oder auch Arlberg – all diese Skipisten ziehen jedes Jahr unzählige Skifahrer an. Doch ein Gebiet in Tirol sticht besonders heraus – und das sogar weltweit.

Laut dem Portal skiresort.de konnte sich dieses Jahr ein Skigebiet gegen alle anderen auf der ganzen Welt besonders durchsetzen: KitzSki. Das Skigebiet KitzSki erstreckt sich von Kitzbühel und Kirchberg in Tirol über den Hahnenkamm, Steinbergkogel, Pengelstein, Wurzhöhe, Bärenbadkogel, Zweitausender und die Resterhöhe bis zum Pass Thurn im Salzburger Land. Knapp über 215 Kilometer Skipiste stehen Skifahrern zur Verfügung. Aber nur die Länge der Piste ist kein Grund für die beste Platzierung. Wieso sich KitzSki gegen die weltweite Konkurrenz durchgesetzt hat, liegt an einer Vielzahl von Faktoren.

Übrigens: Günstig und gut Skifahren geht auch in Tirol. Außerdem sind die ersten Skipisten seit Mitte November auch schon im Allgäu eröffnet.

Weltbestes Skigebit: Wieso ist KitzSki die Nummer Eins?

Die Tester von skiresort.de haben bei ihrer Auswahl insgesamt 18 Kategorien mit maximal fünf Sternen ausgezeichnet. Der beste Schnitt entscheidet am Ende über die höchste Platzierung. Laut eigenen Angaben wurden 500 Areale persönlich auf Quantität und Qualität getestet. Darunter fallen Aspekte wie Größe, Pistenangebot, Schneesicherheit, Familienfreundlichkeit, Snowparks oder Umweltfreundlichkeit.

Bei der Umweltfreundlichkeit schreibt das Portal über den weltweiten Testsieger, dass KitzSki mit einem kostenfreien Skibussystem alle Talstationen mit den Orten in der Region verbinde. Eine direkte Bahnanbindung an der Talstation der Hahnenkammbahn wurde vom Portal hervorgehoben.

Dabei wurde auch das beste Bergrestaurant ausgezeichnet, das Sonnbühel im Skigebiet von KitzSki, unweit der Hahnenkammbahn, konnte sich den ersten Platz sichern. Die Spezialität ist fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte wie Hummer vom Grill, Wein aus Grado, Produkte aus der eigenen Landwirtschaft. Steaks und Kaiserschmarrn fehlen dort standesgemäß ebenfalls nicht.

Mit einer Gesamtwertung von 4,9 lässt KitzSki alle anderen Skigebiete in der Auswertung hinter sich. Und das ist für Kenner nicht überraschend, denn den Titel als bestes Skiresort hat KitzSki laut den Testern bereits von 2013 bis 2023 jedes Jahr in Folge geholt – und nun ebenfalls 2024 erhalten.

Aber auch Ischgl und Arlberg landen mit stolzen 4,8 Punkten knapp dahinter. Es lohnt sich, zu überlegen, ob es auch andere Skigebiete gibt, möglicherweise auch kleinere, die den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Mit 72 Euro spielt der Tagespass in Kitzbühel nämlich auch beim Preis in der Topliga mit.

Übrigens: Tirol hat eine spannende Vergangenheit. Seit über 30.000 Jahren besiedeln Menschen die Region. In einem Skigebiet in Tirol wird es in diesem Jahr aber keine Ski- und Snowboardsaison geben.