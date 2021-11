Auf diese Feiertage 2022 freuen sich die Österreicher - Mehrmals Brückentage möglich

Feiertage 2022 in Österreich: Arbeitnehmer freuen sich, wenn der Feiertag nicht auf einen Sonntag fällt. Wie ist das 2022?

13.11.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Zahl der Feiertage 2022 in Österreich beträgt 13. In einigen Bundesländern in Österreich sind es sogar mehr. Was Arbeitnehmer freilich am meisten interessiert: Wie viele Feiertage fallen auf Wochentage und wieviele sind auf einen Samstag oder Sonntag datiert. Feiertage am Wochenende sind für die meisten Arbeitnehmer natürlich nicht ganz so attraktiv. Dann haben die meisten ohnehin schon frei. Viel besser ist es aus ihrer Sicht, wenn ein Feiertag an einem Dienstag oder einen Donnerstag stattfindet und - mit etwas Glück - Brückentage genommen werden können. Auch verlängerte Wochenenden, also mit Feiertagen am Montag oder Freitag, lassen die Herzen von Berufstätigen und von Schülerinnen und Schülern höher schlagen. Doch wie sieht die Verteilung der Feiertage 2022 in Österreich aus?

Neujahr am 01.01. 2022 fällt auf einen Samstag.





am 01.01. 2022 fällt auf einen Samstag. Heilige Drei Könige am 06.01.2022 fällt auf einen Donnerstag.





am 06.01.2022 fällt auf einen Donnerstag. Karfreitag ist am 15.04.2022 am Freitag. ( Feiertag für Menschen mit evangelischem und altkatholischen Glauben)





ist am 15.04.2022 am Freitag. ( für Menschen mit evangelischem und altkatholischen Glauben) Ostermontag ist am 5. 4. 2022 ist - na klar - an einem Montag.





ist am 5. 4. 2022 ist - na klar - an einem Montag. Staatsfeiertag ist in Österreich am 01.05.2022 an einem Sonntag.





ist in am 01.05.2022 an einem Sonntag. Christi Himmelfahrt am 26.5.2022 fällt auf einen Donnerstag.





am 26.5.2022 fällt auf einen Donnerstag. Pfingstmontag am 06.06.2022 ist an einem Montag.





am 06.06.2022 ist an einem Montag. Fronleichnam am 16.06.2022 wird an einem Donnerstag gefeiert.





am 16.06.2022 wird an einem Donnerstag gefeiert. Mariä Himmelfahrt am 15.08.2022 fällt auf einen Montag.





am 15.08.2022 fällt auf einen Montag. Nationalfeiertag am 26.10.2022 ist auf einen Mittwoch datiert. (Mehr zum Nationalfeiertag in Österreich lesen Sie hier.)





am 26.10.2022 ist auf einen Mittwoch datiert. (Mehr zum Nationalfeiertag in Österreich lesen Sie hier.) Allerheiligen : am 01.11.2022 ist an einem Dienstag.





: am 01.11.2022 ist an einem Dienstag. Mariä Empfängnis am 08.12.22 ist an einem Donnerstag.





am 08.12.22 ist an einem Donnerstag. Heilig Abend am 24.12.2022 ist an einem Samstag. (kein herkömmlicher Feiertag ).





am 24.12.2022 ist an einem Samstag. (kein herkömmlicher ). Weihnachten (1. Weihnachtsag) am 25.12.2022 fällt auf einen Sonntag.





am 25.12.2022 fällt auf einen Sonntag. Stefanietag ( 2. Weihnachtstag ) am 26.12.2022 ist auf einen Montag datiert.





am 26.12.2022 ist auf einen Montag datiert. Silvester am 31.12.2022 fällt auf einen Samstag. (kein herkömmlicher Feiertag )

Unterm Strich fallen einige Feiertage 2022 in Österreich auf einen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstige Wochentage. Rund um die Feiertage Heilige Drei Könige, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Allerheiligen und Mariä Empfängnis lassen sich Brückentage einlegen, sofern der Chef oder die Chefin zustimmen. Maria Himmelfahrt verlängert das Wochenende um einen Montag. Der Staatsfeiertag freilich fällt 2022 zum Leidwesen der Arbeitnehmer auf einen Sonntag.

Darüber hinaus gibt es in Österreich in mehreren, aber eben nicht allen, Bundesländern weitere Feiertage.

St. Josef am 19.03.2022 fällt auf einen Samstag. ( Tirol , Vorarlberg , Steiermark , Kärnten )





am 19.03.2022 fällt auf einen Samstag. ( , , , ) St. Florian am 04.05.2022 fällt auf einen Mittwoch.





am 04.05.2022 fällt auf einen Mittwoch. St. Rupert am 24.09.2022 fällt auf einen Samstag.





am 24.09.2022 fällt auf einen Samstag. Tag der Volksabstimmung am 10.10.22 ist ein Montag.





am 10.10.22 ist ein Montag. St. Martin am 11.11.2022 ist ein Freitag.





am 11.11.2022 ist ein Freitag. St. Lepolod am 15.11.2022 wird an einem Dienstag gefeiert.

Lesen Sie auch

Feiertage in Bayern 2022 Sonntag oder Wochentag? So fallen die Feiertage 2022 in Bayern

Alle Angaben ohne Gewähr.

Lesen Sie auch: