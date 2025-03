St. Anton in Tirol: Betrunkener Deutscher randaliert in Bar und schlägt Polizisten

Größeren Ärger mit der Polizei hat ein 36-jähriger Deutscher in St. Anton in Tirol am frühen Sonntagmorgen bekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 2 Uhr in einer Bar des Nobelskiorts zu randalieren begonnen. Das rief die Security-Mitarbeiter auf den Plan. Diese verwiesen den Deutschen aus der Bar - doch offenbar ließ sich der Betrunkene dies nicht gefallen. Er ging prompt auf die Sicherheitsleute los, zog aber den kürzeren und wurde von den Mitarbeitern am Boden fixiert.

St. Anton: Deutscher geht auf Security los und schlägt einen Polizisten

Als die alarmierte Polizeistreife eintraf und die Identität des stark alkoholisierten Deutschen feststellen wollte, widersetzte sich der Mann den Anweisungen der Beamten. Er wurde zudem gegenüber den Polizisten immer aggressiver. Gegen 2.15 Uhr versetzte er einem Beamten einen Faustschlag gegen den Kopf. Der Polizist konnte sich zwar noch etwas wegducken, wurde aber trotzdem getroffen und durch den Schlag verletzt.

Die Polizeistreife nahm den Mann daraufhin fest und brachte ihn zur Polizeiinspektion von St. Anton. Der Deutsche muss nun mit Ermittlungen gegen ihn rechnen.

St. Anton liegt am Fuße des Arlbergs und ist eine Gemeinde mit knapp 2400 Einwohnern im Bezirk Landeck im österreichischen Tirol. Der Ort ist vor allem durch sein Skigebiet bekannt - es ist das fünftgrößte weltweit. St. Anton gilt einer der bekanntesten Wintersportorte und als Wiege des alpinen Skifahrens. Vom Allgäu aus St. Anton im Winter über Imst oder Bludenz erreichbar - die Verbindungsstraße ins Lechtal ist zwischen Lech und Warth während den Wintermonaten bis ins Frühjahr hinein gesperrt.

