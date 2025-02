Mann schlägt 29-Jährigen bei Streit an Tankstelle mit Fäusten

Am Montag hat ein junger Mann einen Österreicher nach einem Streit in Innsbruck in Österreich schwer verletzt und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei mitteilt, kam es an einer Tankstelle zunächst zu einem Streit zwischen einer 24-Jährigen und dem 29-jährigen Österreicher. Deswegen ging der palästinensische Freund der 24-Jährigen auf den Österreicher los.

Österreicher kommt nach Streit schwer verletzt ins Krankenhaus in Innsbruck

Der Freund schlug dem 29-jährigen Österreicher unvermittelt ins Gesicht. Mit mehreren Fausthieben verletzte er den 29-Jährigen schwer. Danach floh der Mann. Der verletzte Österreicher musste im Krankenhaus behandelt werden. Derzeit ermittelt die Polizei.

