ADAC: Diese Vignette lohnt sich für Österreich nun nicht mehr

Österreich-Vielfahrer aufgepasst: Laut Rechnung des ADAC lohnt es sich ab dem 1. August für Fahrer von Autos und anderen Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen nicht mehr, die Jahresvignette 2023 zu kaufen. "Die verschiedenen Kurzzeit-Vignetten stellen dort günstigere Alternativen dar", teilt der Automobil-Club mit. Damit ließen sich bis zum Jahresende fast 40 Euro sparen.

Die Jahresvignette für Pkws kostet 96,40 Euro. Allerdings kommen Autofahrer günstiger weg, wenn sie die Zeit bis Ende November mit zweimal Zwei-Monatstickets für je 29 Euro überbrücken. Und was ist mit dem Dezember? Hier gilt bereits die Jahresvignette 2024. So zahlen Autofahrer in 2023 nur noch 58 Euro für die Monatstickets. Macht schlussendlich 38,40 Euro weniger, als wenn sie für 96,40 Euro zum 1. August noch die Jahresvignette für 2023 kaufen würden.

Österreich: Dezember mit 10-Tages-Vignetten überbrücken

Wer für 2024 aber gar keine Jahresvignette kaufen möchte, sondern nur bis Ende 2023 ein Pickerl für Österreich benötigt, kommt mit dieser Methode dennoch günstiger weg. Der Dezember lässt sich mit 10-Tages-Vignetten für jeweils 9,90 Euro bestreiten. Bei drei 10-Tages-Vignetten für den Dezember sparen Autofahrer so noch immer 8,70 Euro im Vergleich zum Kauf der Jahresvignette 2023.

Die Alternative zum Kleber für die Windschutzscheibe ist die digitale Vignette. Hier ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig ist. Grund hierfür ist das zweiwöchige Kauf-Rücktrittsrecht, das Kunden in Europa per Gesetz haben. Dazu werde laut ADAC mit drei Tagen Postlaufzeit gerechnet. Das Digital-Pickerl ist demnach nichts für Kurzentschlossene. Es sei denn, die digitale Version werde in einer Geschäftsstelle erworben. Denn nur beim Direkterwerb entfalle laut Automobilclub die gesetzliche Sperrfrist und die Vignette ist sofort gültig.

Slowenien: Jahresvignette gilt ab Kaufdatum immer zwölf Monate

Die Rechnerei, ob sich die Jahresvignette noch lohnt, gibt es in Slowenien beispielsweise nicht. Denn dort gilt das Jahresticket ab Kaufdatum immer zwölf Monate. Heißt, wer die 117,50 Euro teure Vignette am 1. August 2023 erwirbt, kann sie bis einschließlich 1. August 2024 nutzen. "Somit lohnt sich die Jahresvignette über das ganze Jahr", teilt der ADAC mit. In dem osteuropäischen Land gibt es im Vergleich zu Österreich aber nur noch die elektronische Vignette. Sie wird ebenso auf das Kennzeichen registriert.

Die Monatsvignette in Slowenien kostet übrigens 32 Euro, die Sieben-Tages-Vignette liegt bei 16 Euro. Der ADAC warnt vor unseriösen Online-Anbietern, dort werden teils doppelt so hohe Preise aufgerufen.

Maut in der Schweiz: ADAC warnt vor "Schweizer E-Vignette"

Wer in die Schweiz fährt, braucht stets eine Jahresvignette. Die kostet 40 Schweizer Franken - umgerechnet also 42 Euro. Auch hier warnt der ADAC vor betrügerischen Angeboten im Internet. Auf manchen Webseiten werde eine vermeintliche "Schweizer E-Vignette" angeboten. Die gibt es jedoch noch gar nicht zu kaufen.

Gewarnt sein sollte man auch vor zu schnellem Fahren in der Schweiz. Diese Strafen drohen, wenn man geblitzt wird.

Österreich: Auf diesen Autobahnabschnitten wird keine Vignette benötigt

Noch einmal zurück nach Österreich: Dort sind seit Dezember 2019 vier Autobahnabschnitte mautfrei. Hier muss man keine Vignette kaufen:

A1 Westautobahn (Grenzübergang Walserberg bis Salzburg-Nord), Land Salzburg

A12 Inntalautobahn (Grenzübergang Kiefersfelden bis Kufstein-Süd, Tirol

A14 (Grenzübergang Hörbranz bis Hohenems), Vorarlberg. Vignettenfreiheit besteht ab (von Süden kommend) bzw. bis Anschlussstelle 23 Hohenems Diepoldsau

A26 (Linzer Autobahn - befindet sich derzeit noch im Bau), Oberösterreich. Vignettenpflicht erst nach Bauabschluss der kompletten A26 und Anschluss zur A7

Wer eine Vignette erworben hat, kann dennoch nicht sorgenfrei durch Österreich fahren. Auf bestimmten Streckenabschnitten ist obendrein eine Sondermaut zu entrichten:

Brennerautobahn (11 Euro pro Einzelfahrt)

Tauernautobahn inkl. Katschbergtunnel (13,50 Euro pro Einzelfahrt)

Pyhrnautobahn (Gesamtticket (Gleinalm und Bosruck) für 17 Euro)

Gleinalm (10,50 Euro pro Einzelfahrt)

Bosrucktunnel (6,50 Euro pro Einzelfahrt)

Arlbergtunnel (11,50 Euro pro Einzelfahrt) Der Arlbergtunnel ist über den Sommer 2023 hinweg aufgrund von Sanierungsarbeiten nicht befahrbar. Die Sperre dauert voraussichtlich bis zum 6. Oktober 2023.

Karawankenautobahn (Richtung Süden, 7,80 Euro pro Einzelfahrt)

