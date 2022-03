Feuer am Berg oberhalb von Pinswang: Polizei äußert sich zur Brandursache

Der Waldbrand zwischen Pinswang und Hohenschwangau im Ostallgäu lodert noch immer. Vier Tage nach dem Ausbruch gibt es nun Anhaltspunkte zur Brandursache.

35 Hektar verbrannter Bergwald und Gebüsch: Der Schaden, der bei dem Feuer am Dreiländereck oberhalb von Pinswang entstanden ist, kann von der Polizei noch nicht geschätzt werden. "Den Schaden und wie teuer der Einsatz sein wird, das können wir noch nicht beziffern", sagt ein Sprecher der Polizei in Reutte gegenüber unserer Redaktion.

Waldbrand am Dreiländerdeck: Feuer ist "nicht natürlich" entstanden

Fest steht dagagen, dass das Feuer "nicht natürlich" entstanden ist. "Wir gehen von menschlichem Verschulden aus", so der Sprecher weiter. Das Feuer ist nämlich an einem vielbegangenen Wanderweg ausgebrochen. Eine Selbstentzündung schießen die Brandermittler aus. Es sei zwar sehr trocken gewesen, "aber Selbstentzündungen sind ohnehin sehr selten", erklärt der Polizeisprecher. "Außerdem haben wir erst Mitte März und es herrschten Temperaturen von lediglich 10 bis 12 Grad".

Waldbrand zwischen Pinswang und Hohenschwangau - das ist zur Ursache bekannt

Die genaue Brandursache muss aber erst ermittlelt werden. "Dazu können wir noch nichts sagen", heißt es von der Tiroler Polizei. Denkbar sind beispielsweise ein offenes Feuer oder eine weggeworfene Zigarettenkippe. "Fahrlässiges menschliches Verschulden", so der Ermittlungsstand am Dienstagabend.

Der am Wochenende im österreichisch-deutschen Grenzgebiet ausgebrochene Waldbrand ist noch immer nicht komplett gelöscht. "Wir müssen noch die Nacht abwarten", hieß es am Dienstag von der Feuerwehr Pinswang . Rund 100 Feuerwehrleute waren am Dienstag noch im Einsatz gewesen, um Glutnester aufzuspüren und zu löschen. "Wir haben noch kein "Brand aus", sagt der Polizeisprecher. Auch am Dienstag ließen trotz leichtem Regen in der Region Hubschrauber Wasser über dem Brandgebiet ab.

Das Feuer war am Samstag nur wenige Kilometer vom weltberühmten Schloss Neuschwanstein entfernt bei Pinswang in Tirol entdeckt worden. Mit Löschhubschraubern wurden die Flammen seit Samstagnachmittag bekämpft. Auch Feuerwehren aus den angrenzenden bayerischen Gemeinden Füssen und Schwangau beteiligten sich an den Löscharbeiten.

