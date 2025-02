„Grob fahrlässig“: Polizei muss deutsche Wanderer nahe der Mörzelspitze retten

Die eigenen Kräfte hatten sechs Deutsche beim Aufstieg an der Mörzelspitze in Vorarlberg unterschätzt, teilt die österreichische Polizei mit. Am Sonntagabend (23.2.2025) retteten Einsatzkräfte der Alpinpolizei die Wanderer im Bereich der Mörzelspitze.

Die sechs Wanderer aus Deutschland waren gegen Mittag an der Kobelalpe gestartet und waren gegen 17 Uhr immer noch mit dem Aufstieg beschäftigt. Laut Polizei erschöpft und schlecht ausgerüstet riefen sie die Rettung. Der Polizeihubschrauber brachte die Deutschen nach Ebnit - von dort ging es für die Bergsteiger in Polizeibegleitung zu ihren Autos.

Zahlen am Ende die Geretten den Einsatz selbst?

Die Polizei prüft derweil, ob die Geretteten die Kosten der Rettung selbst zahlen müssen. Laut Mitteilung der Polizei sind „die mangelnde Tourenplanung, unzureichende Ortskenntnisse und unangemessene Ausrüstung als grob fahrlässig einzustufen.“

Nicht die erste Rettungsaktion in den vergangenen Monaten

Anfang Januar mussten zehn Menschen vom Prinz-Luitpold-Haus gerettet werden. Auf Warnungen der Bergwacht hörten die Tourengeher nicht, schlecht ausgerüstet waren sie ebenfalls. Mitte Januar rettete die Bergwacht eine Familie am Breitenberg bei Pfronten. Die Familie hatte die letzte Bahn ins Tal verpasst. für den unwirtlichen Rückweg war sie nicht gut genug ausgerüstet.

Ende Januar wurde ein Mann völlig unterkühlt und erschöpft von der Bergwacht Oberstdorf nahe des Kleinen Gund gerettet. Er hatte bereits zwei Tage in den Alpen verbracht. Mitte Februar lag ein Mädchen nach einem Skiunfall stundenlang verletzt in einem Tiroler Bach. Sie wurde mit einem Polytrauma ins Krankenhaus gebracht.

