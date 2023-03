Wilder Kaiser in Tirol: Fakten rund um den Gebirgszug - Heimat des Bergdoktors

Der Gebirgszug Wilder Kaiser ist vor allem für sein Skigebiet bekannt. Doch auch im Sommer ist hier viel geboten. Hier gibt es Infos rund um Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten.

Der Wilde Kaiser ist eine Bergkette in Tirol, welche zusammen mit dem nördlich gelegenen Gebirgszug Zahmer Kaiser und dem östlich gelegenen Niederkaiser das "Kaisergebirge" bildet. Die vier Ortschaften, welche auf der Sonnenseite zu Fuße des Wilden Kaisers liegen, gelten als beliebte Urlaubsziele in der Region, in der auch der ZDF-Bergdoktor arbeitet.

Der Gebirgszug Wilder Kaiser befindet sich zwischen Kufstein und St. Johann in Tirol und ist somit lediglich eine Autostunde von Innsbruck, Salzburg und München entfernt. Hier gibt es eine Übersicht über die "Kaiserortschaften" und die Aktivitäten in der Region um den Wilden Kaiser.

Die Gebirgskette Wilder Kaiser im Steckbrief: Webcam und Höchster Gipfel

Land: Österreich

Österreich Bundesland: Tirol

Tirol Höchster Gipfel: Ellmauer Halt (2344 m)

Ellmauer Halt (2344 m) Webcam:Live-Aufnahmen aus der Region Wilder Kaiser

Die Ortschaften am Wilden Kaiser: Ellmau, Going, Scheffau und Söll

An der Südseite des Wilden Kaisers liegen die vier sogenannten "Kaiserortschaften". Sie sind Teil der Tourismusregion Wilder Kaiser und bieten gute Startpunkte für Ausflüge in die Bergwelt. Hier gibt es einen Überblick über die Dörfer beim Wilden Kaiser:

Ellmau Die Ortschaft Ellmau liegt an der Sonnenseite des Wilden Kaisers und ist vor allem als Drehort der ZDF-Sendung "Der Bergdoktor" bekannt. Das "Bergdoktorhaus" dort wird jeden Sommer die Heimat von Seriendoktor Martin Gruber, der von Hans Sigl gespielt wird. Die Innenaufnahmen der fiktiven Gaststätte "Wilder Kaiser" werden ebenfalls in Ellmau aufgenommen.

Scheffau am Wilden Kaiser: Scheffau zählt als die kleinste der vier Kaiserortschaften, dafür aber auch als die traditionellste. Das Dorf liegt im Süd-Westen des Wilden Kaisers und ermöglicht somit eine Wanderung direkt von Scheffau zum Hintersteiner See. Gleich zwei Bergbahnen verbinden Urlaubende von Scheffau mit dem Skigebiet der Region: Die Brandstadlbahn und die Bergbahn Scheffau.

Söll: Der Urlaubsort Söll ist besonders für seine Gastfreundlichkeit bekannt. Einmal in der Woche treffen beim sogenannten "Zsammkemma" die Einheimischen zusammen und auch die Almabtriebe, welche dort jährlich im September stattfindet, ist ein geselliges Event. Die Bergerlebniswelt "Hexenwasser" in Söll beinhaltet den längsten Barfußweg in Österreich.

Sommer-Aktivitäten Wilder Kaiser: Wandern durch das Naturschutzgebiet

Aus dem Jahresbericht 2021 für die Region Wilder Kaiser ist ersichtlich, dass dort über eine Million Übernachtungen im Sommer getätigt wurden. Für den Winter liegt die Zahl der Nächtigungen im Jahr 2021 bei knapp über 8000. Der Sommer scheint also eine beliebte Zeit zu sein, Urlaub in der Region Wilder Kaiser zu machen. Das sind die Sommer-Aktivitäten im Gebiet:

Wandern: Das Naturschutzgebiet Kaisergebirge umfasst alle Gipfel des Wilden Kaisers und des Zahmen Kaisers und beansprucht eine Fläche von mehr als 90 km². Bergsteigenden ist somit eine große Auswahl an Touren geboten. Da aufgrund von Naturschutz im gesamten Naturschutzgebiet nur ein Lift operiert, ist ein Großteil der Natur des Wilden Kaisers heute noch unberührt. Der höchste Gipfel der Gebirgskette Wilder Kaiser ist mit 2344 Metern die Ellmauer Halt.

Das Naturschutzgebiet Kaisergebirge umfasst alle Gipfel des Wilden Kaisers und des Zahmen Kaisers und beansprucht eine Fläche von mehr als 90 km². Bergsteigenden ist somit eine große Auswahl an Touren geboten. Da aufgrund von Naturschutz im gesamten Naturschutzgebiet nur ein Lift operiert, ist ein Großteil der Natur des Wilden Kaisers heute noch unberührt. Der höchste Gipfel der Gebirgskette Wilder Kaiser ist mit 2344 Metern die Ellmauer Halt. Klettern: Am Wilden Kaiser gibt es fünf Klettergärten, welche Kletterern verschiedene Kletterrouten zu Verfügung stellen. Zu den schwierigsten Klettergärten in der Region zählt der "Klettergarten Schleierwasserfall". Besonders für Anfänger eignet sich hingegen der "Kaiserklettergarten". Neben Klettergärten bietet der Wilde Kaiser auch Klettersteige und Mehrseillängen-Strecken. Bei schlechtem Wettern stellen die Kletter- und Boulderhallen in der Region eine Alternative dar.

Am Wilden Kaiser gibt es fünf Klettergärten, welche Kletterern verschiedene Kletterrouten zu Verfügung stellen. Zu den schwierigsten Klettergärten in der Region zählt der "Klettergarten Schleierwasserfall". Besonders für Anfänger eignet sich hingegen der "Kaiserklettergarten". Neben Klettergärten bietet der Wilde Kaiser auch Klettersteige und Mehrseillängen-Strecken. Bei schlechtem Wettern stellen die Kletter- und Boulderhallen in der Region eine Alternative dar. Radfahren und Mountainbiken: Das Streckennetz für Zweiräder am Wilden Kaiser ist mehr als 350 km lang. Auf den ausgeschilderten Routen können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf dem Rad ihren Weg durch die Berglandschaft bahnen. Außerdem werden am Wilden Kaiser auch geführte Touren angeboten, meist auf dem E-Bike.

Das Streckennetz für Zweiräder am Wilden Kaiser ist mehr als 350 km lang. Auf den ausgeschilderten Routen können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf dem Rad ihren Weg durch die Berglandschaft bahnen. Außerdem werden am Wilden Kaiser auch geführte Touren angeboten, meist auf dem E-Bike. Baden: In der Region Wilder Kaiser gibt es mehrere Möglichkeiten, sich nach einer langen Wanderung oder Fahrradtour durch das Bergpanorama im Wasser abzukühlen. Der Hintersteiner See in Scheffau zählt dabei zu den Highlights: Der idyllische Bergsee liegt auf einer Höhe von 883 Metern. Auch der Badesee Going und der Ahornsee in Söll bieten natürliche Bademöglichkeiten. Wer dem See lieber ein Schwimmbecken vorzieht, wird im "KaiserBad Ellmau" fündig.

Winter-Aktivitäten Wilder Kaiser: Hier gibt es eines der größten Skigebiete Österreichs

Für einen Winterurlaub im Gebiet Wilder Kaiser bietet sich in erster Linie die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental zum Ski- und Snowboardfahren an. Doch auch abseits der Pisten gibt es in der Region während der Schnee-Saison viel zu tun: