Das ist der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Der aktuelle Füllstand der Erdgasspeicher ist auch im Herbst 2025 ein wichtiges Thema, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland Ende 2022 zunächst stark gedrosselt, dann sogar ganz gestoppt hat. Seitdem fließt, wie auf der Seite der Bundesnetzagentur zu sehen ist, kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland.

Aber wie viel Gas hat Deutschland aktuell noch? Wie voll sind die Speicher und kommen wir mit unseren Gasvorräten durchs Jahr? Hier die Übersicht über die aktuellen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland, ihre Standorte, ihre Funktionsweise beim Speichern von Erdgas, und die News zur Erdgas-Situation in Deutschland.

Wie ist der Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Aktuell liegt der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland bei: 76,23 Prozent (-0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag, Stand: 03.10.2025, 07.00 Uhr).

Entwicklung: Füllstand der Gasspeicher in Deutschland:

01.10.25: 76,73 Prozent

01.09.25: 70,65 Prozent

01.08.25: 60,55 Prozent

01.07.25: 50,34 Prozent

01.06.25: 39,65 Prozent

01.05.25: 32,62 Prozent

01.04.25: 28,83 Prozent

02.02.25: 55,84 Prozent

01.01.25: 80,11 Prozent

01.12.24: 91,24 Prozent

01.09.24: 95,05 Prozent

01.07.24: 80,77 Prozent

01.05.24: 67,21 Prozent

01.03.24: 68,99 Prozent

01.01.24; 91,00 Prozent

06.11.23: 100,03 Prozent

12.09.23: 94,05 Prozent

03.07.23: 80,52 Prozent

02.05.23: 66,84 Prozent

01.03.23: 70,10 Prozent

02.01.23: 90,51 Prozent

07.12.22: 96,00 Prozent

15.11.22: 100,00 Prozent

19.10.22: 96,59 Prozent

12.09.22: 87,95 Prozent

01.08.22: 68,55 Prozent

29.04.22: 33,74 Prozent

Eine tagesaktuelle Übersicht über den Gasfüllstand in Deutschland und anderen Ländern gibt es auch hier bei der Gas Infrastructure Europe (GIE).

Gasverbrauch: Wie viel Gas braucht Deutschland pro Jahr?

Deutschland hat 2024 insgesamt 844 TWh Gas verbraucht. Das sind laut Bundesnetzagentur 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr (811,5 TWh). Rund 39 Prozent des gesamten deutschen Gasverbrauchs entfielen dabei auf Haushalte und Gewerbe, 61 Prozent auf Industriekunden. Im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der Jahre 2018 bis 2021 ist der deutsche Erdgasverbrauch um 14 Prozent zurückgegangen. Am meisten Erdgas wird im Dezember und Januar verbraucht, am wenigsten im Juli und August. Rund 56 Prozent der Wohnungen in Deutschland werden noch mit Gas beheizt.

Aktuelle Füllstände: Wie lange halten die Gasspeicher im Winter?

Wenn die Gasspeicher voll sind, können sie laut Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, den deutschen Gasbedarf etwa zwei kalte Wintermonate lang decken.

Auch im Winter 2024/2025 reichte der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland aus, den Bedarf zu decken. Zwar lag der Füllstand zu Beginn des Januars 2025 deutlich unter dem des Vorjahres (91 Prozent), aber dennoch in einem für diese Jahreszeit erwartbaren Korridor, hieß es bei der Bundesnetzagentur. „Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet“, so die Einschätzung Anfang April 2025.

Warum kann der Gasfüllstand sogar mehr als 100 Prozent betragen?

Warum der Füllstand auch mehr als 100 Prozent betragen kann, erklärt der Speicherverband Ines so: Die Speicherbetreiber gäben das Fassungsvermögen von Gasspeichern unter normalen Bedingungen mit 100 Prozent an. "Wird Gas unter optimalen Voraussetzungen eingespeichert, kann das zu einer Erhöhung der Speichermöglichkeiten führen", erklärte Heinermann. So sinke das Volumen von Erdgas, wenn seine Temperatur abnehme. "Hat also das gespeicherte Gas nach der Verdichtung zur Einspeicherung Zeit, um abzukühlen, dann lässt sich am Ende mehr Gas in einem Speicher lagern."

Aktuelle News zum Füllstand der Gasspeicher und zum Gas in Deutschland

Der momentan mit zwei Prozent sehr niedrige Füllstand von Deutschlands größtem Gasspeicher im niedersächsischen Rehden ist für die Bundesregierung «kein Anlass zur Sorge». Andere Speicher habe man auf «sehr vernünftigen Füllständen», sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Anfang Juli in Berlin.

Es wäre das endgültige Aus für Nord Stream und würde alle Spekulationen über eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Ostseepipelines beenden: Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, soll bis Ende 2027 kein Gas aus Russland mehr in die Europäische Union importiert werden. Mitte Juni stellte der EU-Energiekommissar Dan Jørgensen einen Plan vor, wie die Union ihre Abhängigkeit von russischen Energieträgern abschütteln und die Energieversorgung langfristig sicherer machen soll.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete die Energiekrise Mitte März 2024 als „abgearbeitet“. „Die Energieversorgung ist in jeder Hinsicht sicher“, sagte er. Die Gasspeicher seien voll und die Preise wieder auf dem Niveau vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.

Nach dem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommt das Gas jetzt aus anderen Ländern. So hat Norwegen Russland im vergangenen Jahr als wichtigsten Gaslieferanten für Deutschland abgelöst . 2021 hatte Russland noch 52 Prozent des Gases geliefert. Seit 2023 gibt es auch mehrere Flüssiggas-Terminals in Deutschland.

Wenig später kündigte Russland an, die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August 2022 wegen Wartungsarbeiten für drei Tage zu stoppen . Am 31. August 2022 wurde die Lieferung dann gestoppt - und nicht wieder aufgenommen.

Am 25. Juli 2022 kündigte der russische Konzern Gazprom an, die angelieferte Gasmenge vom 27. Juli 22 an auf 20 Prozent der maximalen Kapazität zu senken.

Gasspeicher in Deutschland aktuell: Das sind die Standorte

Rund 40 Standorte für Gasspeicher listet die Initiative Erdgasspeicher in Deutschland auf.

Rönne

Etzel

Krummhörn

Jemgun

Nüttermoor

Huntorf

Harsefeld

Reitbrook

Bremen-Lesum

Kalle

Uelsen

Epe

Xanten

Rehden

Empelde

Kraak

Peckensen

Rüdersdorf

Bernburg

Staßfurt

Peißen

Allmenhausen

Bad Lauchstädt

Kirchheiligen

Reckrod

Stockstadt

Hähnlein

Frankenthal

Eschenfelden

Sandhausen

Fronhofen

Wolfersberg

Schmidhausen

Inzenham

Bierwang

Breitbrunn

Quelle: Initiative Energien Speichern e.V. (INES), ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, der nach eigenen Angaben 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten repräsentiert.

Die Karte der Erdgasspeicher in Deutschland gibt es auch hier als Download.

Wieviele Erdgas können die Gasspeicher in Deutschland speichern?

Das gesamte Fassungsvermögen an deutschen Gasspeichern liegt laut INES bei rund 23 Milliarden Kubikmetern Gas. Deutschland liege damit auf Rang 4 der weltweiten Speicherkapazitäten. Nur in den USA, der Ukraine und Russland gebe es noch größere Kapazitäten. Auch der Gasspeicher in Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen war und vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas versorgte, ist für Deutschland wichtig.

Wie funktioniert ein Gasspeicher?

Um Erdgas in einem Gasspeicher einlagern zu können, wird dieses zunächst einmal gefiltert und verdichtet und dann unter hohem Druck in den Speicher gepresst.

Um das stark abgekühlte Gas wieder aus dem Speicher zu bekommen, wird dieses in der Förderanlage erwärmt.

Außerdem wird das Gas in Trockentürmen getrocknet - während der Speicherung lagert das Gas nämlich Wasser ein.

Anschließend wird das Erdgas - das so genannte Arbeitsgas - über die Leitungen dorthin gepumpt, wo es benötigt wird.

Welchen Füllstand müssen Gasspeicher laut Gesetz haben?

Der Deutsche Bundestag hatte im März das Gasspeicher-Füllstandsgesetz verabschiedet. Nach einer inzwischen erneuerten Verordnung müssen die Betreiber von Gasspeichern bestimmte Füllstandsvorgaben erfüllen, nämlich einen Füllstand von