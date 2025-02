Kann man Empathie lernen? Tipps für mehr Einfühlungsvermögen

Aktives Zuhören

Eine kurze Zusammenfassung dessen, was das Gegenüber gesagt hat, hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Auch das subtile Spiegeln von Gesten und Mimik kann die Verbindung stärken. Oft geschieht dies unbewusst: Kratzt sich eine Person am Kopf, tun wir es manchmal automatisch auch. So kann aktives Zuhören das Wohlbefinden auf beiden Seiten steigern.