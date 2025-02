Wie emotionale Intelligenz Ihre Beziehungen verbessert: Empathie ist der Schlüssel

Ob Freude, Verbundenheit, Ärger oder Scham - emotionale Intelligenz bedeutet, seine eigenen Emotionen ebenso zu erkennen wie die anderer Menschen. Einen hohen emotionalen Intelligenzquotienten (EQ) erreicht insbesondere, wer gut mit seinen Gefühlen umgehen und sie steuern kann. Doch wie kann man seine Beziehungen mit emotionaler Intelligenz verbessern? Wir klären auf.

Emotionale Intelligenz in Beziehungen: Empathie als Grundstein

Es gibt diverse Modelle, die das Konzept der Emotionalen Intelligenz beschreiben. Eines davon folgt diesen fünf Eigenschaften emotionaler Intelligenz nach Daniel Goleman, von denen die Arbeitsmanagement-Plattform Asana berichtet:

Selbstwahrnehmung

Selbstregulierung

Motivation

Empathie

Soziale Kompetenz

In Bezug auf verbesserte Beziehungen bildet Empathie die Basis, erklärt die Paartherapiepraxis Marin Brokopp. Ein gutes Einfühlungsvermögen sorgt etwa für eine tiefere emotionale Verbindung, weil man sich gut in die Gefühlswelt seines Gegenübers hineinversetzen kann. Diese Verbindung bildet das Fundament für Verständnis und Mitgefühl in einer Beziehung.

Das klare Verständnis, wie es dem Gegenüber geht, verbessert auch die Zufriedenheit in der Beziehung und verringert gleichzeitig das Risiko für Konflikte, schreibt die Praxis Marin Brokopp. Gegenseitiges Einfühlungsvermögen ist zudem der Schlüssel, wenn stressige oder emotional herausfordernde Situationen auftreten, weil der emotionale Stress geteilt werden kann. Das führt zu einer verbesserten und engeren Bindung in der Beziehung, die ein Gefühl der Sicherheit und verbessertes Vertrauen mit sich bringt.

Emotionale Intelligenz: So verbessert sie Ihre Beziehungen

Nicht nur Empathie, sondern auch emotionale Intelligenz als Ganzes kann zu verbesserten Beziehungen beitragen - egal, ob in Freundschaften, auf der Arbeit oder in romantischen Beziehungen. Wer hohe emotionale Intelligenz hat, hat es leichter im Umgang mit anderen Menschen. Asana berichtet von diesen Punkten, bei denen ein hoher EQ helfen kann:

mit Teammitgliedern oder Arbeitskollegen zusammenarbeiten

Kommunikation

Konflikte lösen

impulsive Emotionen kontrollieren und reduzieren

enge Beziehungen aufbauen und sich in andere hineinversetzen

Laut der Lernplattform masterplan.com kann emotionale Intelligenz zudem zu verbesserter Kritikfähigkeit beitragen. Auch das Ansehen und die Belastbarkeit sowie ein stabiles soziales Umfeld können die Folge hoher emotionaler Intelligenz sein. Wer an sich arbeitet und sein Einfühlungsvermögen steigert, kann seine Beziehungen dadurch langfristig verbessern.

Übrigens: Das sind die Ursachen von geringem Selbstbewusstsein und so strahlen Sie Selbstbewusstsein aus.