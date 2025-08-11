Die Nacht mit den meisten Sternschnuppen des Jahres steht an

Die Perseiden 2025 steuern auf ihren Höhepunkt zu. Bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde könnten in der Nacht von Dienstag, 12.8., auf Mittwoch, 13.8., zu sehen sein. Es wird allerdings einen Störfaktor in der Nacht geben: das helle Licht des noch fast vollen Mondes. Laut der Sternwarte im sächsischen Rodewisch steht der Trabant aktuell ungünstig und steigt zusammen mit dem Bereich, von dem die Perseiden aus auf die Erde zukommen, im Laufe der Nacht immer höher. Immerhin: Die Perseiden zeigen auch oft recht helle Meteore, die man auch bei Mondlicht sieht.

Die wichtigsten Informationen rund um die Perseiden 2025 und die vermutlich schönste Sternschnuppen-Nacht des Jahres.

Was sind die Perseiden?

Die Perseiden sind winzige Teilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle , der die Sonne umkreist und für eine Umrundung 133 Jahre braucht.

Auf ihrem Weg um die Sonne kreuzt die Erde immer Anfang August die Staubspur des 1862 entdeckten Kometen.

Die schnellen Teilchen aus dem All übertragen einen Teil ihrer Energie auf die Luftmoleküle der Erdatmosphäre, die erhitzt werden und Licht aussenden - die klassischen Sternschnuppen. „Jede einzelne Sternschnuppe ist in Wirklichkeit ein Staubteilchen, das in dem Falle mit relativ großen Geschwindigkeiten auf die Erde trifft“, sagt Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg.

Der Komet selbst kommt nur alle 133 Jahre auf seiner Umlaufbahn wieder in unsere Region.

Sternschnuppen-Nacht aktuell: Wann erreichen die Perseiden 2025 ihren Höhepunkt?

Perseiden-Höhepunkt 2025 ist in der Nacht von 12. auf 13. August 2025 Rund um diesen Zeitpunkt könnten bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde über den Himmel rauschen.

Wie schnell sind Perseiden-Sternschnuppen heute unterwegs?

Mit 60 Kilometern pro Sekunde, das sind 216.000 Kilometer pro Stunde, sind die Perseiden recht schnelle Objekte. Mit dieser Geschwindigkeit würde die Reise von der Erde zum Mond nur neunzig Minuten dauern.

Wie groß sind die verglühenden Perseiden?

Die Trümmerteilchen sind ziemlich klein, viele in der Größenordnung von Staubkörnchen. Einige können aber immerhin die Größe eines Tennisballs erreichen.

Sind die Perseiden 2025 gefährlich?

Nein. Die Teilchen sind in der Regel sehr, sehr klein und erreichen die Erdoberfläche nicht. Ist ein Teilchen so groß, dass es nicht komplett verglüht, sondern auf die Erde fällt, heißt es Meteorit.

Icon Galerie 12 Bilder Dass Meteoriten auf die Erde niedergehen, ist gar nicht selten. Aber umso seltener werden sie danach entdeckt. Hier spektakuläre Funde - auch aus Deutschland.

Woher haben die Perseiden ihren Namen?

Ihren Namen haben diese Sternschnuppen, weil sie aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen.

In welche Himmelsrichtung muss ich sehen, um Perseus zu finden?

Das Sternbild Perseus findet man am Nachthimmel, indem man die rechte Achse des Sternbilds Großer Wagen nach oben verlängert über den hellen Polarstern hinaus bis zur Kassiopeia, die wie ein "W" am Himmel steht. Von der Cassiopeia wendet man den Blick nach rechts. Gleich das nächste gut erkennbare Sternbild ist Perseus.

Welche App kann ich nehmen, um die Perseiden-Sternschnuppen zu finden?

Sternkarten und Apps wie Sky Tonight oder Star Walk 2 (iOS/Android) helfen beim Lokalisieren.

Welche Sternschnuppen-Ströme gibt es noch?

Zu den größten Sternschnuppen-Strömen im Lauf des Jahres gehören auch die Leoniden und die Orioniden.