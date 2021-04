Im gemeinsamen Schulverband mit Burgberg wurde der Neubau der Mittelschule 2019 beschlossen. Der Gemeinderat Blaichach bestätigte das 7-Millionen-Euro Projekt

Klar, die Schule ist ein prägendes Gebäude in Blaichach an der Straße nach Ettensberg. Sie liegt neben dem kirchlichen Kindergarten, eingebettet in ein Wohngebiet. Aber, seit Jahren gibt es immer wieder Probleme mit dem Gebäude. Sanieren oder neu bauen, war immer wieder die Frage. 2019 entschied der Schulverband Blaichach/Burgberg und beide Gemeinderäte: Ja, neu bauen. Aktuelle Schätzungen gehen nun von 7 Millionen Euro aus, berichtete Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß.