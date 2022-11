Deutschlands "Sportler des Jahres": Gleich fünf Allgäuer sind nominiert

Sportjournalisten wählen Deutschlands "Sportler des Jahres 2020". Selten waren in den Vorschlagslisten so viele Allgäuer vertreten.

18.11.2022 | Stand: 15:20 Uhr

Selten waren in den Vorschlagslisten für die Wahl zum „Sportler des Jahres“ so viele Allgäuer vertreten. Gleich fünf Athleten aus der Region sind für die Abstimmung nominiert. Die Umfrage unter den deutschen Sportjournalisten läuft bis 5. Dezember. Die Proklamation, die wie gewohnt vom ZDF übertragen wird, findet am 20. Dezember in Baden-Baden statt. Diesmal, so heißt es in der Ausschreibung, sollen nicht nur die Ergebnisse entscheiden: „Gesucht werden Vorbilder. In einem ungewöhnlichen Jahr stehen Persönlichkeiten noch mehr im Mittelpunkt.“ Hier die nominierten Allgäuer in den drei Kategorien:

Bilderstrecke

"Sportler des Jahres": Das sind die Nominierten aus dem Allgäu