So sehen Sie das Formel-1-Rennen aus Brasilien heute live und kostenlos

Das Formel 1-Rennen in Brasilien wird heute live im Free-TV gezeigt. Hier alle Infos zu Uhrzeit, Zeitplan und Startaufstellung beim Brasilien-GP 2022.

13.11.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Heute (13.11.) findet in der Formel 1 das Rennen zum Brasilien-Grand-Prix 2022 in Interlagos statt. Und die Formel 1 kostenlos schauen wollen viele Motorsport-Fans in Deutschland.

Wann wird heute Formel 1 übertragen? Und wo? Wie ist die Brasilien-Startaufstellung nach dem Sprintrennen? Antworten und Ergebnisse hier.

Wird das Formel-1-Rennen in Brasilien heute live im Free-TV übertragen?

Ja! Während sich Pay-TV-Sender Sky fast alle Exklusivrechte für die Formel 1 gesichert hat, gibt es zum Brasilien-GP-Wochenende gute Nachrichten für Motorsport-Fans. Denn das Formel1-Rennen 2022 in Brasilien am Sonntag wird nicht nur auf ORF1 übertragen (der Sender ist in großen Teilen des Allgäus kostenfrei empfangbar). Der Sao-Paulo-Grand-Prix heuer zählt auch zu den Rennen, die im deutschen Free-TV gezeigt werden.

Läuft die Formel 1 in Brasilien heute bei RTL?

Ja, der Brasilien-GP am 13.11.2022 ist eines von vier Rennen, die live von RTL kostenlos im TV gezeigt werden. Start der Sendung ist um 17.45 Uhr. Moderator der RTL-Formel-1-Übertragung ist Florian König. Mit dabei sind auch Kai Ebel, Heiko Waßer und Christian Danner - sie kennt jeder Fan in Deutschland schon seit Michael Schumachers Zeiten aus den Formel-1-Übertragungen von RTL.

Alle weiteren Sessions, Freies Training, Sprint-Qualifying und Sprint-Rennen überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und kostenpflichtig im Stream über Sky Go und WOW (Sky Ticket).

Zeitplan und Uhrzeit: Übertragung des Rennen der Formel 1 in Brasilien 2022 - heute live im TV und als Stream

Uhrzeit und Sendetermine der Formel 1 sind an diesem Wochenende wegen der Zeitverschiebung am späten Nachmittag/frühen Abend deutscher Zeit.

Freitag, 11. November 2022: 1. Freies Training und Qualifying 1. Freies Training: 16.30 Uhr, live auf Sky Sport F1 Qualifying; 20 Uhr, live auf Sky Sport F1

Samstag, 12. November 22: Freies Training FP2 und Sprint-Rennen 2. Freies Training: 16.30 Uhr, live auf Sky Sport F1 Sprint-Rennen: 20.30 Uhr, live auf Sky Sport F1, ORF 2

Sonntag, 13. November: F1-Rennen heute aus Brasilien Rennen: 19 Uhr, live auf Sky Sport F1, RTL, ORF 1



Änderungen beim Brasilien-Rennen: Was ist diesmal anders als sonst?

In Brasilien fährt die Formel 1 am Samstag eines der drei 2022 geplanten Sprintrennen .

. Für die ersten acht Piloten des Sprints gibt es Punkte (8-7-6-5-4-3-2-1).

Das bedeutet auch, dass es am Freitag nur eine Trainingseinheit gab, ehe am Freitagabend das Brasilien-Qualifying startete.

gab, ehe am Freitagabend das Brasilien-Qualifying startete. Die Startaufstellung für den Großen Preis von Sao Paulo in Interlagos am Sonntag wurde auch im Sprint über 100 Kilometer am Samstag ermittelt.

Haas-Pilot Kevin Magnussen, Teamkollege von Mick Schumacher, sicherte sich im Brasilien-Qualifying am Freitag sensationell die Pole-Position für die Startaufstellung im Sprintrennen 2022 in Interlagos. Bild: Sergei Grits, dpa (Archiv)

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Brasilien-GP?

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus der Brasilien-Startaufstellung oder den Sprint legal im Stream sehen möchte, muss bezahlen. Der Live-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist kostenpflichtig. Auch der RTL-Livestream auf TV NOW kostet.

Großer Preis von Brasilien: Wann ist Start?

Wieder Formel 1 zur Primetime in Deutschland: Der Start heute des Brasilien-GP 2022 ist am Sonntagabend um 19 Uhr deutscher Zeit. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit. Bei RTL geht die Übertragung um 17.45 Uhr mit Formel-1-Vorberichten los.

Nach dem Rennen zeigt RTL im Programm erstmalig im deutschen Free-TV die Dokumentation "Schumacher" über die deutsche Formel.1-Legende.

Formel 1 in Brasilien: Startaufstellung beim Rennen heute

Mercedes-Pilot George Russell hat das Sprintrennen in São Paulo gewonnen und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen den Hattrick verdorben. Der Engländer entriss dem niederländischen Red-Bull-Piloten nach einem furiosen Zweikampf über mehrere Runden die Führung und siegte erstmals bei dem neuen Format ohne verpflichtenden Boxenstopp und mit freier Reifenwahl.

Mit dem Ergebnis von gestern sieht die F1-Startaufstellung heute in Brasilien so aus:

1. George Russell (GB), Mercedes

2. Lewis Hamilton

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari

6. Lando Norris (GB), McLaren

7. Carlos Sainz (E), Ferrari

8. Kevin Magnussen (DK), Haas

9. Sebastian Vettel

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

12. Mick Schumacher (D), Haas

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

17. Esteban Ocon (F), Alpine

18. Fernando Alonso (E), Alpine

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams

20. Alex Albon (T), Williams

George Russell (hinten) gewann das Sprintrennen in Interlagos. Er startet heute vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton (vorne) von der Brasilien-Pole-Position ins Rennen 2022 in Sao Paulo. Bild: Andre Penner, AP, dpa

Strecke, Statistik & Sprintrennen: Fakten zum F1-Rennen in Interlagos/Brasilien 2022

Nach Imola und Spielberg trug die Königsklasse in Interlagos zum dritten und letzten Mal im Formel-1-Rennkalender 2022 ein Sprintrennen aus. Der Sieger des Mini-Rennes am Samstag bekommt acht WM-Punkte, der Zweite sieben und der Dritte sechs WM-Zähler. In Brasilien ging es am Samstag über 100 Kilometer Distanz, das sind 24 Runden auf der Strecke von Interlagos.

Das Ergebnis des Sprints ermittelte die Startaufstellung für den klassischen Grand Prix am Sonntag. Das normale Qualifying fand bereits am Freitag statt und ermittelte die Formel-1-Startaufstellung für das Sprintrennen in Brasilien.

Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Die letzten Sieger: 2022: Lewis Hamilton (Mercedex) 2019 Max Verstappen (Red Bull) 2018 Lewis Hamilton (Mercedes) 2017 Sebastian Vettel (Ferrari) 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) 2015 Nico Rosberg (Mercedes)



Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2022 weiter?

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens aus Brasilien steht nur noch ein Gran Prix im Formel-1-Rennkalender 2022 auf dem Programm.

20. November 2022: F1 Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

