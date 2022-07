Spiele der Deutschen und TV-Übertragung: Alle Infos zur Frauenfußball-EM 2022

Zwar ruht die Bundesliga noch, Fußball-Fans haben aber keinen Grund zu klagen - denn die Frauen-EM 2022 in England ist gestartet. Die Termine der DFB-Elf.

07.07.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Mit dem Auftaktspiel England gegen Österreich ist die Frauenfußball-EM 2022 in England gestartet. Die Frauen mit den "Three Lions" auf dem Trikot konnten die Partie knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Aber wann spielt eigentlich Deutschland? In der Gruppenphase bekommt es die Elf von Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit Dänemark, Finnland und Spanien zu tun.

In diesem Artikel gibt es Antworten auf folgende Fragen:

Wann spielen die deutschen Frauen Fußball?

Wo findet die Frauen EM 2022 statt?

Wer überträgt die Fußball-EM

Wer sind die Favoriten bei der Fußball-EM 2022 der Frauen?

Spielplan der Fußball-EM 2022: Wann spielen die deutschen Frauen Fußball?

Am Freitag, 8. Juli, um 21 Uhr geht es gegen Dänemark . Das ZDF überträgt live im TV.

geht es gegen . Das ZDF überträgt live im TV. Am Dienstag, 12. Juli, um 21 Uhr gegen Spanien . Das Spiel läuft im Ersten.

gegen . Das Spiel läuft im Ersten. Am Samstag, 16. Juli um 21 Uhr trifft die DFB-Elf auf Finnland. Erneut überträgt das ZDF.

Qualifizieren sich die deutschen Frauen für die KO-Phase, geht es für sie zwischen dem 20. und 23. Juli mit dem Viertelfinale weiter. Das Finale der UEFA Women's EURO England 2022 findet am 31. Juli um 18 Uhr im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London statt. Dort schieden die Männer bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr gegen England aus. Bleibt zu hoffen, dass es die DFB-Frauen heuer besser machen.

Bilderstrecke

Deutschland bei der Frauenfußball-EM 2022 - der Kader

1 von 25 Klara Bühl spielt beim SC Freiburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Klara Bühl spielt beim SC Freiburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 2 von 25 Svenja Huth spielt beim VFL Wolfsburg in der Bundesliga. Bild: Sebastian Gollnow Svenja Huth spielt beim VFL Wolfsburg in der Bundesliga. Bild: Sebastian Gollnow 3 von 25 Sydney Lohmann steht beim FC Bayern München unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Sydney Lohmann steht beim FC Bayern München unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 4 von 25 Jule Brand spielt ebenfalls beim VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Jule Brand spielt ebenfalls beim VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 5 von 25 Auch Felicitas Rauch steht für den VFL Wolfsburg auf dem Platz. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Auch Felicitas Rauch steht für den VFL Wolfsburg auf dem Platz. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 6 von 25 Torhüterin Merle Frohms steht bei Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Torhüterin Merle Frohms steht bei Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 7 von 25 Kathrin Hendrich vom VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Kathrin Hendrich vom VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 8 von 25 Lena Lattwein schnürt für die TSG 1899 Hoffenheim die Schuhe. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Lena Lattwein schnürt für die TSG 1899 Hoffenheim die Schuhe. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 9 von 25 Torhüterin Ann-Katrin Berger spielt auf der Insel beim FC Chelsea. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Torhüterin Ann-Katrin Berger spielt auf der Insel beim FC Chelsea. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 10 von 25 Lina Magull dirigiert das Mittelfeld des FC Bayern München. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Lina Magull dirigiert das Mittelfeld des FC Bayern München. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 11 von 25 Lea Schüller geht für den FC Bayern München auf Torjagd. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Lea Schüller geht für den FC Bayern München auf Torjagd. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 12 von 25 Almuth Schult hütet das Tor beim VFL Wolfsburg in der Bundesliga. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Almuth Schult hütet das Tor beim VFL Wolfsburg in der Bundesliga. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 13 von 25 Mittelfeldspielerin Linda Dallmann steht in der Bundesliga ebenfalls für den FC Bayern München auf dem Platz. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Mittelfeldspielerin Linda Dallmann steht in der Bundesliga ebenfalls für den FC Bayern München auf dem Platz. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 14 von 25 Sophia Kleinherne spielt für Eintracht Frankfurt. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Sophia Kleinherne spielt für Eintracht Frankfurt. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 15 von 25 Laura Freigang trägt in der Bundesliga den Adler für die Frankfurter Eintracht. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Laura Freigang trägt in der Bundesliga den Adler für die Frankfurter Eintracht. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 16 von 25 Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2018 im Amt. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2018 im Amt. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 17 von 25 Tabea Waßmuth wechselte 2021 von der TSG Hoffenheim zum VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Tabea Waßmuth wechselte 2021 von der TSG Hoffenheim zum VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 18 von 25 Die erfahrene Sara Doorsoun steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Die erfahrene Sara Doorsoun steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 19 von 25 Giulia Gwinn wechselte vom SC Freiburg an die Isar nach München. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Giulia Gwinn wechselte vom SC Freiburg an die Isar nach München. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 20 von 25 Nicole Anyomi schnürt ebenfalls für die Frankfurter Eintracht die Schuhe. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Nicole Anyomi schnürt ebenfalls für die Frankfurter Eintracht die Schuhe. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 21 von 25 Sara Däbritz spielt in Frankreich bei Olympique Lyon. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Sara Däbritz spielt in Frankreich bei Olympique Lyon. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 22 von 25 Britta Carlson ist Assistenztrainerin der DFB-Elf. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Britta Carlson ist Assistenztrainerin der DFB-Elf. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 23 von 25 Lena Sophie Oberdorf spielt beim VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Lena Sophie Oberdorf spielt beim VFL Wolfsburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 24 von 25 Marina Hegering steht beim FC Bayern München unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Marina Hegering steht beim FC Bayern München unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 25 von 25 Torjägerin Alexandra Popp hat bereits mehr als 100 Partien für den DFB absolviert. Sie steht ebenfalls beim VFL Wolfsburg unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Torjägerin Alexandra Popp hat bereits mehr als 100 Partien für den DFB absolviert. Sie steht ebenfalls beim VFL Wolfsburg unter Vertrag. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) 1 von 25 Klara Bühl spielt beim SC Freiburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa) Klara Bühl spielt beim SC Freiburg. Bild: Sebastian Gollnow (dpa)

Wo findet die Frauen EM 2022 statt?

Die Fußball-EM 2022 der Frauen findet in England statt. Nach der Europameisterschaft 2005 ist England bereits zum zweiten Mal Austragungsland. Insgesamt gibt es neun Spielorte mit zehn Stadien. In folgenden Städten wird gespielt:

London

Brentford

Manchester

Brighton and Hove

Sheffield

Rotherham

Milton Keynes

Southampton

Leigh

Wer überträgt die Fußball-EM der Frauen 2022?

Fußballfans dürfen sich übrigens freuen: Alle 31 Spiele werden sowohl im TV als auch im Stream bei DAZN und bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein.

Wer sind die Favoriten bei der Fußball-EM 2022 der Frauen?

Lesen Sie auch

Frauen-EM 2022 Deutschland - Finnland bei der Frauen-EM: Übertragung live im Free-TV und Stream

Wie fast bei jedem internationalen Endrundenturnier gehört Deutschland zu den Mitfavoriten. Und das, obwohl Leistungsträgerin Melanie Leupolz vom FC Chelsea passen muss. Daneben zählen Schweden, die Niederlande und Norwegen zu den aussichtsreichsten Titelaspiranten. Aber auch die Engländerinnen wollen getreu dem Motto "Football's coming home" den EM-Pokal holen.

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.