Zum Saisonende: Das sind die wichtigen Abschiede in der Bundesliga

Das Ende der Fußball-Bundesliga-Saison naht, es heißt Abschied nehmen. Einige verlassen die Bundesliga, andere brechen zu neuen Stationen auf.

18.05.2021 | Stand: 09:53 Uhr

Für einige Publikumslieblinge wie die Bender-Zwillinge endet die Zeit in der Fußball-Bundesliga. Andere Profis und Trainer verlassen ihre Clubs nach intensiven Jahren. Die Deutsche Presse-Agentur blickt zum Saisonfinale auf die wichtigsten Abschiede.

Bayerns Triple-Trio: Sie prägten für rund ein Jahrzehnt die Defensive des Rekordmeisters und trugen maßgeblich zu den Triple-Triumphen von 2013 und 2020 bei: München verteidigt künftig ohne David Alaba (28), Jérôme Boateng (32) und Javi Martínez (32). Die Verträge der drei Profis laufen aus. Wie es für das Trio weitergeht, ist noch offen. Während für Martínez und Boateng das Karriereende in Sichtweite rückt, erhofft sich Alaba einen "weiteren Schritt nach vorne". Ihn soll es zu Real Madrid ziehen.

Bilderstrecke

Julian Nagelsmann in Fotos - das ist der neue Trainer des FC Bayern

1 von 8 Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) 2 von 8 Als Spieler war Nagelsmann unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Landesliga aktiv. Zuvor kickte er bei der "Zweiten" des TSV 1860 München. Beim FCA und den Löwen wurde er als Spieler ausgebildet. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der gebürtige Landsberger beim FC Issing. Bild: Ulrich Wagner (Archiv) Als Spieler war Nagelsmann unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Landesliga aktiv. Zuvor kickte er bei der "Zweiten" des TSV 1860 München. Beim FCA und den Löwen wurde er als Spieler ausgebildet. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der gebürtige Landsberger beim FC Issing. Bild: Ulrich Wagner (Archiv) 3 von 8 Verletzungen beenden seine Karriere als Spieler früh. Mit nur 28 Jahren wird Nagelsmann im Jahr 2015 Bundesliga-Trainer bei der ersten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Er ist der jüngste Bundesliga-Coach aller Zeiten. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Verletzungen beenden seine Karriere als Spieler früh. Mit nur 28 Jahren wird Nagelsmann im Jahr 2015 Bundesliga-Trainer bei der ersten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Er ist der jüngste Bundesliga-Coach aller Zeiten. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) 4 von 8 Für den Bundesliga-Trainer geht es rasant nach oben. Sein Tempo stellt er auch als Stargast beim DTM-Rennen am Hockenheimring unter Beweis - unser Fotograf Ralf Lienert erwischte ihn hier mit dem Allgäuer Fußballer Kevin Volland (r.). Bild: Ralf Lienert (Archiv) Für den Bundesliga-Trainer geht es rasant nach oben. Sein Tempo stellt er auch als Stargast beim DTM-Rennen am Hockenheimring unter Beweis - unser Fotograf Ralf Lienert erwischte ihn hier mit dem Allgäuer Fußballer Kevin Volland (r.). Bild: Ralf Lienert (Archiv) 5 von 8 Voller Einsatz: Julian Nagelsmann (r.) 2007 als Spieler des FC Augsburg ll bei einem Landesliga-Spiel beim 1. FC Sonthofen. Das Bild des Chef-Fotografen der Allgaeuer Zeitung, Ralf Lienert, zeigt ausserdem Papi Henriques vom FCA und den damaligen Sonthofen-Spieler Christian Binde (rotes Trikot). Bild: Ralf Lienert (Archiv) Voller Einsatz: Julian Nagelsmann (r.) 2007 als Spieler des FC Augsburg ll bei einem Landesliga-Spiel beim 1. FC Sonthofen. Das Bild des Chef-Fotografen der Allgaeuer Zeitung, Ralf Lienert, zeigt ausserdem Papi Henriques vom FCA und den damaligen Sonthofen-Spieler Christian Binde (rotes Trikot). Bild: Ralf Lienert (Archiv) 6 von 8 Im Jahr 2018 folgt der Wechsel zu RB Leipzig. Mit RB Leipzig erreicht der gebürtige Landsberger 2020 das Halbfinale der Champions League. Dort ist gegen PSG Endstation. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Im Jahr 2018 folgt der Wechsel zu RB Leipzig. Mit RB Leipzig erreicht der gebürtige Landsberger 2020 das Halbfinale der Champions League. Dort ist gegen PSG Endstation. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 7 von 8 Mit RB Leipzig kann Nagelsmann 2021 noch einen Titel gewinnen: Im DFB-Pokal steht am Freitag (30.4.) das Halbfinale in Bremen an. Das Finale in Berlin soll am 13.5.2021 steigen. Wird es sein letztes Spiel als RB-Trainer- mit Krönung? Bild: Jan Woitas Mit RB Leipzig kann Nagelsmann 2021 noch einen Titel gewinnen: Im DFB-Pokal steht am Freitag (30.4.) das Halbfinale in Bremen an. Das Finale in Berlin soll am 13.5.2021 steigen. Wird es sein letztes Spiel als RB-Trainer- mit Krönung? Bild: Jan Woitas 8 von 8 Nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann wechselt zur Saison 2021/2022 als Trainer zum FC Bayern München. Damit tritt er die Nachfolge von Hansi Flick an, den er auf dem Archivbild umarmt. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann wechselt zur Saison 2021/2022 als Trainer zum FC Bayern München. Damit tritt er die Nachfolge von Hansi Flick an, den er auf dem Archivbild umarmt. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 1 von 8 Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild)

Trainer-Karussell I: Neben diesem Trio verlässt die Münchner auch Coach Hansi Flick, der nach der Europameisterschaft Bundestrainer werden könnte. Ebenfalls gehen die Co-Trainer Hermann Gerland und Miroslav Klose. Neuer Chefcoach bei den Bayern wird Julian Nagelsmann, der sich nach zwei Jahren bei RB Leipzig aus Sachsen verabschiedet. "Er ist ein klasse Trainer und wird seinen Weg gehen", sagte Flick über seinen noch titellosen Nachfolger.

Der FC Schalke 04: Vom Bundesliga-Topteam zum Abstiegsclub

Altersgrenze: Schiedsrichter Manuel Gräfe würde gerne weiter in der Bundesliga pfeifen, doch er ist nun - zumindest offiziell - zu alt. In den vergangenen Wochen hatten sich Spieler, Trainer und Manager dafür ausgesprochen, dass für den 47 Jahre alten Berliner eine Ausnahme gemacht wird. Dies lehnt der Deutsche Fußball-Bund ab. Gräfe, einer der besten Schiedsrichter der vergangenen Jahre, hat aber noch nicht ganz mit der Sache abgeschlossen. "Wenn sie sich es überlegen wollen - meine Telefonnummer kennen sie", sagte er jüngst.

Schalke: Vor einigen Jahren noch war der vierte Abstieg des Revierclubs unvorstellbar. Die Gelsenkirchener zählten zu den Topteams und träumten von ihrer ersten Meisterschaft seit 1958. Doch nach einem beispiellosen Niedergang steht der Absturz in Liga zwei seit Wochen fest. Mindestens für ein Jahr werden im Bundesliga-Spielplan somit die Partien in der Schalker Arena fehlen.

Wie es mit den Bender-Zwillingen von Bayer Leverkusen weitergeht

Die Benders: Lars und Sven Bender machen Schluss. Die 32 Jahre alten Zwillinge aus Rosenheim in Diensten von Bayer Leverkusen müssen dabei auf einen gemeinsamen Farewell-Einsatz gegen Borussia Dortmund verzichten, da Lars verletzt ist. Immerhin Sven dürfte gegen seinen Ex-Club noch einmal spielen. Laut Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes gehen mit den Benders, die mit dem deutschen Olympia-Team 2016 in Rio Silber gewannen, zwei "besondere Persönlichkeiten".

Trainer-Karussell II: Für Borussia Mönchengladbach steht am Samstag noch einmal Marco Rose an der Seitenlinie, bevor er zum BVB geht. Und Eintracht Frankfurt wird am 34. Spieltag von Adi Hütter gecoacht, der am Niederrhein auf Rose folgt. Die Eintracht verabschiedet nach sehr erfolgreichen Jahren auch Sportvorstand Fredi Bobic, der nach Berlin zu Hertha BSC wechselt.

BVB-Außenverteidiger: Marcel Schmelzer (33) und Lukasz Piszczek (35) waren Protagonisten der Klopp-Jahre und auch danach wichtige Stützen im Dortmunder Kader. Ex-Kapitän Schmelzer kam in den letzten Jahren - auch wegen Verletzungen - nur noch selten zum Einsatz und in dieser Saison noch gar nicht. Wie es für ihn weitergeht, ist noch nicht bekannt. Piszczek wurde nach dem Pokal-Triumph in der vergangenen Woche als Machtwinner gefeiert, nun zieht es den Polen zurück in seine Heimat.

Was passiert sonst noch in der Fußball-Bundesliga nach der Saison?

Funkel: Ob der 67 Jahre alte Fußball-Rentner zum Retter wird, ist noch nicht klar. Trainer Friedhelm Funkel hatte für die Mission Klassenerhalt beim 1. FC Köln kürzlich seinen Ruhestand unterbrochen. Dorthin wird der Bundesliga-Routinier nach der Saison zurückkehren, Steffen Baumgart übernimmt in Liga eins oder zwei.

Und sonst?: Mehrere verdiente Profis verlassen zum Saisonende ihre Vereine. Mainz-Kapitän Danny Latza (31) soll bei seinem Heimatclub Schalke ein Anführer des Projekts Bundesliga-Rückkehr werden, Gladbachs Oscar Wendt geht (35) geht zum Karriereende zurück nach Schweden, und auch Theodor Gebre Selassie (34) von Werder Bremen verabschiedet sich nach neun Jahren in Richtung seiner Heimat Tschechien. Bei Christian Gentner (35/Union Berlin) Gonzalo Castro (33/VfB Stuttgart) ist noch offen, wie es weitergeht.