Gibt Rumänien-Trip einen Schub? Skispringer bei WM keine Topfavoriten

Beim letzten Weltcup vor der WM in Oberstdorf lief es für die deutschen Skispringer in Rasnov zwar deutlich besser als zuletzt. Doch WM-Topfavorit ist keiner.

21.02.2021 | Stand: 14:56 Uhr

Der finale WM-Countdown begann für die deutschen Skispringer mit einer langen Reise. Am Sonntag ging es für Karl Geiger, Markus Eisenbichler und ihre Kollegen mit dem Flugzeug erst von Bukarest nach Wien und von dort mit dem Auto weiter gen Heimat. Trotz der Strapazen so kurz vor dem Saisonhöhepunkt, der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf, ist sich Stefan Horngacher sicher: Der Trip nach Rumänien hat sich gelohnt. Von einem "Wahnsinns-Schritt vorwärts" sprach der Bundestrainer - und hatte vor allem in Bezug auf Skiflug-Weltmeister Karl Geiger recht.

Mit Platz drei im Einzel und einem starken Sprung beim fünften Rang im Mixed-Wettbewerb verschaffte sich der zuletzt hadernde Allgäuer das dringend benötigte Erfolgserlebnis. "Ich nehme wieder eine größere Portion Selbstvertrauen mit als aus den letzten Wochen", sagte Geiger und auch Horngacher glaubt: "Für Karl war das extrem wichtig." Der Podestplatz von Rasnov helfe Geiger "im Hinblick auf die WM schon sehr."

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Wer sind die Favoriten?

1 von 9 Können die Deutschen in Oberstdorf ebenso glänzen wie in Seefeld vor zwei Jahren? Wir blicken auf die bekanntesten Sportler, die an dem Großereignis im Allgäu teilnehmen werden - und mögliche Favoriten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Können die Deutschen in Oberstdorf ebenso glänzen wie in Seefeld vor zwei Jahren? Wir blicken auf die bekanntesten Sportler, die an dem Großereignis im Allgäu teilnehmen werden - und mögliche Favoriten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2 von 9 Er ist der amtierende Weltmeister im Skifliegen und selbst ein Oberstdorfer - kein Wunder also, dass sich die Allgäuer auch bei der Nordischen Ski-WM 2021 Chancen für Karl Geiger ausrechnen. Doch die Konkurrenz ist nicht ohne... Bild: Darko Bandic, AP, dpa Er ist der amtierende Weltmeister im Skifliegen und selbst ein Oberstdorfer - kein Wunder also, dass sich die Allgäuer auch bei der Nordischen Ski-WM 2021 Chancen für Karl Geiger ausrechnen. Doch die Konkurrenz ist nicht ohne... Bild: Darko Bandic, AP, dpa 3 von 9 ... denn der Pole Kamil Stoch gilt ebenfalls als einer der Favoriten. Bei der Vierschanzentournee konnte Geiger zwar in Oberstdorf über den 33-Jährigen triumphieren, doch Stoch holte den Gesamtsieg. Bild: Daniel Karmann, dpa ... denn der Pole Kamil Stoch gilt ebenfalls als einer der Favoriten. Bei der Vierschanzentournee konnte Geiger zwar in Oberstdorf über den 33-Jährigen triumphieren, doch Stoch holte den Gesamtsieg. Bild: Daniel Karmann, dpa 4 von 9 Beim Skispringen der Damen liegen Medaillen-Hoffnungen auf der Oberstdorferin Katharina Althaus. Doch die Erfolge lassen in dieser Saison noch ein wenig auf sich warten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Beim Skispringen der Damen liegen Medaillen-Hoffnungen auf der Oberstdorferin Katharina Althaus. Doch die Erfolge lassen in dieser Saison noch ein wenig auf sich warten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 9 Bessere Chancen hat da Marita Kramer: Die Österreicherin führt aktuell den Gesamtweltcup im Skispringen der Damen an und siegte auch zuletzt in Titisee-Neustadt. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa Bessere Chancen hat da Marita Kramer: Die Österreicherin führt aktuell den Gesamtweltcup im Skispringen der Damen an und siegte auch zuletzt in Titisee-Neustadt. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa 6 von 9 Norwegen gilt als traditionelle Ski-Nation, so ist es nicht überraschend, dass Jarl Magnus Riiber als einer der Top-Favoriten in der Nordischen Kombination gilt. Der Norweger führt aktuell auch den Gesamtweltcup in dieser Disziplin an. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Norwegen gilt als traditionelle Ski-Nation, so ist es nicht überraschend, dass Jarl Magnus Riiber als einer der Top-Favoriten in der Nordischen Kombination gilt. Der Norweger führt aktuell auch den Gesamtweltcup in dieser Disziplin an. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 7 von 9 Kann Vinzenz Geiger Riiber gefährlich werden? Immerhin: Der Oberstdorfer ist der Zweite in der Gesamtweltcup-Wertung. Doch auf den Norweger fehlen 386 Punkte... Bild: Ralf Lienert (Archiv) Kann Vinzenz Geiger Riiber gefährlich werden? Immerhin: Der Oberstdorfer ist der Zweite in der Gesamtweltcup-Wertung. Doch auf den Norweger fehlen 386 Punkte... Bild: Ralf Lienert (Archiv) 8 von 9 Auch der Langlauf der Damen wird wohl eher ein skandinavisches Festspiel. Als eine der Favoritinnen gilt Therese Johaug: Die Norwegerin feierte zuletzt einen Weltcup-Sieg im Einzel im finnischen Lahti. Sie gilt aufgrund einer Doping-Vergangenheit allerdings als umstrittene Figur im Skisport. Bild: Emmi Korhonen, dpa Auch der Langlauf der Damen wird wohl eher ein skandinavisches Festspiel. Als eine der Favoritinnen gilt Therese Johaug: Die Norwegerin feierte zuletzt einen Weltcup-Sieg im Einzel im finnischen Lahti. Sie gilt aufgrund einer Doping-Vergangenheit allerdings als umstrittene Figur im Skisport. Bild: Emmi Korhonen, dpa 9 von 9 Er ist der Langlauf-Favorit aus Russland: Alexander Bolshunov führt mit fast über tausend Punkten den Gesamtweltcup an. Bei seinem letzten Wettkampf im finnischen Lathi rastete der Russe jedoch aus und rammte einen Kontrahenten. Er wurde daraufhin disqualifiziert. Bild: Markku Ulander, Lehtikuva, dpa Er ist der Langlauf-Favorit aus Russland: Alexander Bolshunov führt mit fast über tausend Punkten den Gesamtweltcup an. Bei seinem letzten Wettkampf im finnischen Lathi rastete der Russe jedoch aus und rammte einen Kontrahenten. Er wurde daraufhin disqualifiziert. Bild: Markku Ulander, Lehtikuva, dpa 1 von 9 Können die Deutschen in Oberstdorf ebenso glänzen wie in Seefeld vor zwei Jahren? Wir blicken auf die bekanntesten Sportler, die an dem Großereignis im Allgäu teilnehmen werden - und mögliche Favoriten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Können die Deutschen in Oberstdorf ebenso glänzen wie in Seefeld vor zwei Jahren? Wir blicken auf die bekanntesten Sportler, die an dem Großereignis im Allgäu teilnehmen werden - und mögliche Favoriten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Dass ein dritter Rang, bei dem Geiger zudem vom Ausschluss des eigentlichen Siegers profitiert hatte, ein solch positives Feedback auslöst und Geigers Laune derart verbessert, zeigt, wie schlecht es bei den sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Springern zuletzt lief. In den Wochen nach der Vierschanzentournee hatte Geiger deutlich nachgelassen und zuletzt sogar zweimal den zweiten Durchgang der besten 30 Springer verpasst. Auch Eisenbichler konnte sein riesiges Potenzial längst nicht immer abrufen. Regelmäßig ließ der emotionale Bayer seinem Frust fluchend freien Lauf.

"Er darf es nicht erzwingen und mit zu viel Emotionen reingehen", sagte Horngacher der Deutschen Presse-Agentur. Anders als bei Geiger klappte es bei dessen Kumpel Eisenbichler bei der WM-Generalprobe nicht mit einem Erfolgserlebnis im Wettkampf. Im Einzel wurde "Eisei" wegen eines zu großen Sprunganzugs disqualifiziert, im Mixed blieb ihm nur die Zuschauerrolle.

Große Sorgen macht sich Horngacher dennoch nicht. "Er ist absolut in einer Verfassung, dass man mit guter Erwartung zur Weltmeisterschaft fahren kann", sagte der Österreicher. Er hofft, dass Eisenbichler der Dreifach-Triumph bei der WM vor zwei Jahren in Seefeld Sicherheit gibt und ihn nicht zusätzlich unter Druck setzt. "Er muss es so angehen, dass er nichts zu verlieren hat. Er kann nur gewinnen", sagte Horngacher, der Eisenbichler die erfolgreiche Verteidigung des Großschanzen-Einzeltitels zutraut.

Bilderstrecke

Was ist eigentlich die Nordische Ski-WM 2021?

1 von 9 Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2 von 9 Bereits seit 1924 gibt es die Nordische Ski-WM. Bei den zugehörigen Wettkämpfen messen sich die Besten der Skisportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination. Mittlerweile findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt. So auch 2021 in Oberstdorf im Allgäu. Veranstalter der WM ist der Weltskiverband FIS. Auf dem Foto ist die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg zu sehen. Hier findet auch jedes Jahr das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Bild: Ralf Lienert Bereits seit 1924 gibt es die Nordische Ski-WM. Bei den zugehörigen Wettkämpfen messen sich die Besten der Skisportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination. Mittlerweile findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt. So auch 2021 in Oberstdorf im Allgäu. Veranstalter der WM ist der Weltskiverband FIS. Auf dem Foto ist die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg zu sehen. Hier findet auch jedes Jahr das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Bild: Ralf Lienert 3 von 9 Eine der Disziplinen, in der sich die Sportler bei der Nordischen Ski-WM messen, ist das Skispringen. Ein Wettbewerb besteht dabei in der Regel aus einem Qualifikationsdurchgang sowie zwei Wertungsdurchgängen. Die besten 50 Springer aus der Qualifikation kommen in den Hauptwettbewerb. Dieser wird dann in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei im zweiten Durchgang nur die 30 Besten des ersten Durchgangs teilnehmen dürfen. Das Foto zeigt den Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek aus dem Allgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine der Disziplinen, in der sich die Sportler bei der Nordischen Ski-WM messen, ist das Skispringen. Ein Wettbewerb besteht dabei in der Regel aus einem Qualifikationsdurchgang sowie zwei Wertungsdurchgängen. Die besten 50 Springer aus der Qualifikation kommen in den Hauptwettbewerb. Dieser wird dann in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei im zweiten Durchgang nur die 30 Besten des ersten Durchgangs teilnehmen dürfen. Das Foto zeigt den Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek aus dem Allgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 4 von 9 Jeder Sprung wird von der Jury mit einer Punktzahl bewertet. Diese setzen sich zu gleichen Teilen aus den Punkten für die Weite und den Haltungsnoten zusammen. Für die Platzierung werden die Punkte aus beiden Wertungsgängen addiert. Sieger ist der Springer mit der höchsten Punktzahl. Seit 1988 werden auch Mannschaftsspringen durchgeführt, bei denen jeweils vier Springer pro Nation starten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Jeder Sprung wird von der Jury mit einer Punktzahl bewertet. Diese setzen sich zu gleichen Teilen aus den Punkten für die Weite und den Haltungsnoten zusammen. Für die Platzierung werden die Punkte aus beiden Wertungsgängen addiert. Sieger ist der Springer mit der höchsten Punktzahl. Seit 1988 werden auch Mannschaftsspringen durchgeführt, bei denen jeweils vier Springer pro Nation starten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 9 Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist das Langlaufen. Mit leichten Langlaufski messen sich die Sportler auf präparierten Loipen. Bei der Skating-Technik ähnelt der Bewegungsablauf dem von Inline-Skatern und Eisschnellläufern. Durch wechselseitige Beinabstöße mit dem aufgekanteten Ski bewegen sich die Läufer fort. Zusätzlich werden Laufstöcke eingesetzt, um einen besseren Vortrieb zu bekommen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist das Langlaufen. Mit leichten Langlaufski messen sich die Sportler auf präparierten Loipen. Bei der Skating-Technik ähnelt der Bewegungsablauf dem von Inline-Skatern und Eisschnellläufern. Durch wechselseitige Beinabstöße mit dem aufgekanteten Ski bewegen sich die Läufer fort. Zusätzlich werden Laufstöcke eingesetzt, um einen besseren Vortrieb zu bekommen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 6 von 9 Eine Besonderheit ist hierbei der seit 2003 etablierte Skiathlon, bei dem die beiden Laufstile aufeinander folgend kombiniert werden. Die Läufer gehen im Massenstart im klassischen Stil auf die Strecke und wechseln nach der Hälfte des Rennens die Ausrüstung und Lauftechnik für den freien Stil. Bei der WM gibt es die Disziplinen: Sprint, Team-Sprint, Einzel klassisch, Massenstart, Skiathlon und Staffel. Bei der WM in Seefeld wurde Sofie Krehl vom SC Oberstdorf 25. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine Besonderheit ist hierbei der seit 2003 etablierte Skiathlon, bei dem die beiden Laufstile aufeinander folgend kombiniert werden. Die Läufer gehen im Massenstart im klassischen Stil auf die Strecke und wechseln nach der Hälfte des Rennens die Ausrüstung und Lauftechnik für den freien Stil. Bei der WM gibt es die Disziplinen: Sprint, Team-Sprint, Einzel klassisch, Massenstart, Skiathlon und Staffel. Bei der WM in Seefeld wurde Sofie Krehl vom SC Oberstdorf 25. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 9 Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist die Nordische Kombination. Diese vereint das Skispringen und Langlaufen (Skating). Folgende Wettbewerbe werden ausgetragen: Einzel Normalschanze, Einzel Großschanze und der Mannschaftswettbewerb. Bei den Einzelwettbewerben absolvieren die nordischen Kombinierer einen Sprung von der Normal- oder Großschanze und anschließend den Langlauf. Das Foto zeigt Vinzenz Geiger bei der WM in Seefeld. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist die Nordische Kombination. Diese vereint das Skispringen und Langlaufen (Skating). Folgende Wettbewerbe werden ausgetragen: Einzel Normalschanze, Einzel Großschanze und der Mannschaftswettbewerb. Bei den Einzelwettbewerben absolvieren die nordischen Kombinierer einen Sprung von der Normal- oder Großschanze und anschließend den Langlauf. Das Foto zeigt Vinzenz Geiger bei der WM in Seefeld. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 8 von 9 Die Punkteabstände nach dem Springen werden nach der sogenannten Gundersen-Methode in Laufrückstände umgerechnet. Mit den errechneten Zeitabständen werden die Sportler anschließend in die Loipe geschickt, dabei startet der Sieger des Springens zuerst. Der Athlet, der die Ziellinie als Erster überquert, hat das Rennen gewonnen. Beim Mannschaftswettkampf findet nach dem Springen der vier Athleten die Staffel im Langlauf statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die Punkteabstände nach dem Springen werden nach der sogenannten Gundersen-Methode in Laufrückstände umgerechnet. Mit den errechneten Zeitabständen werden die Sportler anschließend in die Loipe geschickt, dabei startet der Sieger des Springens zuerst. Der Athlet, der die Ziellinie als Erster überquert, hat das Rennen gewonnen. Beim Mannschaftswettkampf findet nach dem Springen der vier Athleten die Staffel im Langlauf statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 9 von 9 2021 findet die Nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Mit von der Partie ist auch Olympiasieger Johannes Rydzek, der nordische Kombinierer, der sich auf dem Bild im September 2020 von Maskottchen "Nordi" tragen lässt. Für die Nordische Ski-WM wurde das Stadion in Oberstdorf umgebaut und saniert. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 2021 findet die Nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Mit von der Partie ist auch Olympiasieger Johannes Rydzek, der nordische Kombinierer, der sich auf dem Bild im September 2020 von Maskottchen "Nordi" tragen lässt. Für die Nordische Ski-WM wurde das Stadion in Oberstdorf umgebaut und saniert. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 1 von 9 Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Top-Favorit auf Gold sind allerdings weder Eisenbichler noch Geiger. Dafür ist der souveräne Gesamtweltcupführende Halvor Egner Granerud aus Norwegen einfach zu konstant und die internationale Konkurrenz insgesamt zu stark. Das Ziel, in jedem Wettkampf um das Podest mitzuspringen, ist realistisch. Ein Medaillen-Festival wie in Tirol ist es eher nicht - viermal Gold und zweimal Silber holten die deutschen Skispringerinnen und Skispringer damals.

Bevor sie sich für ihre diesjährige Mission bei der Nordische Ski-WM in Oberstdorf wiedersehen, steht nun Erholung im Miniformat auf dem Programm. Zwei Nächte im eigenen Bett schlafen, Kraft tanken, dann geht's schon ins Teamhotel nach Oberstdorf. Am kommenden Sonntag ist der Mixed-Wettkampf der WM-Auftakt für die Männer.

Lesen Sie auch: Nordische Ski-WM: Das sind die Schanzen in Oberstdorf