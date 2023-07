Allgäuerin Melane Leupolz gewährt bei TikTok Blick hinter die WM-Kulissen

Mit Kind und Nanny ist die Allgäuerin Melanie Leupolz bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Ihre Fans nimmt sie jetzt auch auf TikTok mit.

20.07.2023 | Stand: 10:41 Uhr

Melanie Leupolz zählt zu den besten Fußballerinnen Deutschlands. Seit Jahren. Mit der Nationalmannschaft spielt die 29-Jährige Allgäuerin bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Das erste Spiel bestreiten Melanie Leupolz und Co. am kommenden Montag um 10.30 Uhr deutscher Zeit gegen Marokko.

In der freien Zeit bis zum ersten WM-Einsatz unterhalten viele Nationalspielerinnen ihre Fans in der fernen Heimat mit Beiträgen in den Sozialen Medien. Besonders im Fokus: TikTok. Viele Deutsche Nationalspielerinnen sind dort aktiv. Neuerdings auch Melanie Leupolz. Sie ist die einzige Mutter im Team und hat ihren neun Monate alten Jungen samt Nanny mit nach Down Under genommen.

Melanie Leupolz aus Ratzenried bei Wangen im Allgäu

Ende März war die Mittelfeldspielerin nach ihrer Babypause ins DFB-Aufgebot der Frauen zurückgekehrt. Anfang März 2022 hatte Melanie Leupolz bekannt gegeben, dass sie aufgrund einer Schwangerschaft nicht an der Europameisterschaft im Sommer 2022 in England teilnehmen könne.

Und gerade acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes war Melanie Leupolz aus Ratzenried bei Wangen in den erweiterten Nationalmannschaftskader-Kader für die Fußball-WM der Frauen berufen worden.

Blick hinter die Kulissen mit Melanie Leupolz

"Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem TikTok-Kanal". So begrüßt Melanie Leupolz, die auf dem Netzwerk unter "melanieleup8lz" zu finden ist, ihre vielen Fans. Der Star vom FC Chelsea verspricht, "immer mal wieder ein paar Szenen von hinter der Kulisse zu zeigen". Auf Instagram ist Melanie Leupolz bereits seit mehr als acht Jahren aktiv. Dort hat sie Stand heute, 11 Uhr, mehr als 266.000 Follower. Unter den "Fans" ist auch der Allgäuer Skisprung-Star Katharina Schmid, geb. Althaus.

Auf eine mehr als stattliche Zahl an TikTok-Followern können zwei Nationalmannschaftskolleginnen von Melanie Leupolz verweisen: Laura Freigang, Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt, mit mehr als 131.000 Fans bei TikTok und das Defensiv-Herz des DFB im Mittelfeld, Lena Oberdorf mit mehr als 122.000 Fans.

Deutsche Nationalspielerinnen bei TikTok