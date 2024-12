Springt er Deutschland zum Gesamtsieg? Das ist der große Favorit für die Vierschanzentournee

Seit dem Triumph von Sven Hannawald im Jahr 2002 wartet Deutschland auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Nun gibt es Hoffnung: Nach seinem klaren Sieg im Einzel in Titisee-Neustadt gilt Pius Paschke als großer Favorit der diesjährigen Tournee, die am 28. Dezember beginnt.

Aktuell ist der Bayer Führender des Weltcups und startet wie Richard Freitag 2017 und Karl Geiger 2021 mit dem Gelben Trikot in die Vierschanzentournee. Alle Informationen über den deutschen Spitzensportler lesen Sie hier.

Die Karriere von Pius Paschke - bald Gewinner der Vierschanzentournee?

Im Alter von vier Jahren beginnt Paschke seine Skikarriere beim WSV Kiefersfelden. Sein internationales Debüt feierte er 2005 beim FIS-Springen in Hinterzarten, im Jahr 2008 wurde er Deutscher Jugendmeister. Seit 2010 zählt er zum deutschen Nationalkader, 2013 startete er erstmals im Weltcup. Erst im vergangenen Jahr und im Alter von 33 Jahren feierte Pius Paschke im schweizerischen Engelberg seinen ersten Weltcup-Sieg, die Gesamtwertung schloss er auf Platz 10 ab.

Als Führender des Weltcups wird Paschke zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf das Gelbe Trikot tragen.

In dieser Saison steigerte er sich erneut, wie seine Statistik beweist: Paschke gewann fünf von acht Einzelspringen, insgesamt siebenmal schaffte er es auf das Podium - und ist damit der älteste Gesamtführende der Weltcup-Geschichte. Pius Paschke befindet sich aktuell also in Topform. Die Vierschanzentournee 2024/2025 kann kommen - sie startet am 28. Dezember in Oberstdorf.

Abseits der Vierschanzentournee: Das ist Pius Paschke privat

Über das Privatleben von Pius Paschke ist nicht viel bekannt. Er wurde am 20. Mai 1990 in München geboren und hat 2010 sein Abitur am Skiinternat Oberstdorf bestanden. Aktuell lebt der zweifache Vater in Kiefersfelden. Neben dem Skispringen ist er beruflich als Polizist tätig.

Auf Facebook und Instagram lässt der Skispringer seine Follower an seinen Reisen, Trainingseinheiten und Wettkämpfen mit Fotos und Videos teilhaben.

Steckbrief: Das ist der Skispringer Pius Paschke

Pius Paschke gilt als Favorit der Vierschanzentournee.

Geburtsdatum: 20. Mai 1990

Geburtsort: München

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: 54 Kilogramm

Sternzeichen: Stier

Berufe: Skispringer, Polizeibeamter

Verein: WSV Kiefersfelden

