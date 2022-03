So sehen Sie die Skiflug-WM der Männer heute live im TV und Stream

Wann ist heute Skiflug-WM im Fernsehen? Heute startet in Vikersund die Skiflug-WM der Skispringer. Infos zu TV-Übertragung, Livestream, Zeitplan, News zum Start.

10.03.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Wann ist Skiflug-WM? Skisprung-Fans kennen die Antwort: Heute startet die 27. Skiflug-WM in Vikersund in Norwegen. Die welbesten Skispringer ermitteln vom 10.3.2022 bis zum 14.03.2022 den Skiflug-Weltmeister vom so genannten Monsterbakken. Die Qualifikation zu den Wettbewerben wird heute live im Fernsehen übertragen.

Hier finden Sie alle Infos zu TV-Übertragung, Sender, Stream und Startliste.

Skiflug-WM: Wer setzt sich nach Qualifikation sowie dem 1. und 2. Durchgang und dem 3. und 4. Durchgang im Einzel sowie im Team-Wettbewerb durch? Diese Frage wird sich im Lauf der nächsten vier Tage klären. Die deutsche Mannschaft mit dem Allgäuer Skifug-Weltmeister Karl Geiger vom SC Oberstdorf will dabei um den Sieg mitspringen.

Wann ist heute Skiflug-WM?

Skiflug-WM Vikersund 2022 - Termine und Zeitplan 10.3.2022





Donnerstag, 10.3.2022: 15.30 Uhr, Qualifikation. Von der Skisprung-WM heute berichtet die ARD im TV sowie der ORF .

Freitag, 11.3. 22: 16.30 Uhr, 1. und 2. Durchgang Einzel, Sender: ARD , DAZN . ORF





, . Samstag, 12.3 22: 16.30 Uhr, 3. und 4. Durchgang Einzel, Sender: ARD , DAZN , ORF





, , Sonntag, 13.3. 16.30 Uhr: HS 240 Team-Wettbewerb, Sender ARD DAZN , ORF

Übertragung der Skiflug-WM 2022 im Free-TV und Live-Stream

Die Skiflug-WM online im Live-Stream gibt es ebenfalls zu sehen. Doch ist der Stream kostenlos oder kostenpflichtig? Beides wird angeboten. Kostenpflichtige Live-Streams der Skiflug-WM 2022 stellt der Anbieter DAZN zur Verfügung. Die Übertragung im Free-TV gibt es in der ARD, die auch auf der offiziellen ARD-Seite einen Live-Stream anbietet.

Vikersund: Austragungsort der Skiflug-WM 2022

Vikersund in Norwegen ist der Austragungsort für die Skiflug-WM 2022. Die Kleinstadt im Süden des Landes hat etwa 3000 Einwohner. Bekannt ist die dortige Skiflug-Schanze als so genannter Monsterbakken. Der Vikersundbakken hat eine Anlaufneigung von 36 Grad und eine Hillsize von 240 m (HS 240). Die Anlage ist nach einem Umbau 2010 die größte der vier Skiflugschanzen der Welt. Diese stehen neben Vikersund (Norwegen) in Bad Mitterndorf (Österreich), Oberstdorf (Allgäu), Planica (Slowenien). Der Schanzenrekord am Vikersundbakken liegt bei 253,5 Meter, erzielt von Stefan Kraft (Österreich) im Jahr 2017. Vikersund richtet 2022 zum fünften Mal die Skiflug-WM aus. Bereits 1977, 1990, 2000 und 2012 fand dort die WM statt.

Skiflug-WM: Karl Geiger und sein Sieg 2020

Zuletzt fand die Skiflug-WM 2020 in Slowenien statt. Wegen der Corona-Pandemie gab es damals eine Veschiebung: Statt wie gewöhnlich im März fand das Sport-Ereignis im Dezember statt. Der Allgäuer Karl Geiger holte sich erstmals den WM-Sieg. Den Team-Wettbewerb gewann Norwegen. Deutschland belegte Platz zwei vor Polen. Die Skiflug-WM ist alle zwei Jahre angesetzt.

Skiflug-Weltcup: Oberstdorf Austragungsort vom 18. bis 20. März 22

Nach der Skiflug-WM geht es im Skifliegen mit dem Weltcup weiter. Dieser findet vom 18. bis 20. 3.2022 in Oberstdorf auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze statt. Die nächste Skiflug-WM will Oberstdorf 2026 ausrichten. Dafür hat sich die Gemeinde beworben.

