Skifliegen und Silvester-Tournee: Skisprung-Saison 2022/23 der Damen birgt viele Neuigkeiten

Willingen, Oberstdorf, Bischofshofen: Das sind die Termine im Skispringen 2022/23 der Damen mit der Nordischen Ski-WM 2023. Wir haben die wichtigsten Infos.

07.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Die Saison im Skispringen der Frauen erreicht in diesem Winter ab Ende Februar ihren Höhepunkt mit den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica (Slowenien). Vom 21. Februar bis einschließlich 5. März kämpfen Elite-Athletinnen aus aller Welt um Medaillen im Skisprung, Skiflug, in der Nordischen Kombination und weiteren Disziplinen.

Saison-Auftakt für den Skisprung-Weltcup 20222/23 der Damen war am 5.11. ab das Flutlicht-Springen in Wisla in Polen. Letzter Wettkampf-Termin der Saison 22/23 ist am 24. März 2023 in Lahti in Finnland. Der Weltcup beginnt heuer schon am 5. November, weil die Skisprung-Saison mit der Fußball-WM in Katar kollidiert. Deshalb sollen die Springerinnen beim ersten Stopp in Wisla auf Matten springen, wie schon beim Sommer Grand Prix 2022 in Oberstdorf.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Winter 2022/23 im Skispringen der Damen.

Weltcup im Skispringen 2022/23: Wann springen die Frauen in Deutschland?

Der erste Stop des Skisprung-Weltcups imn Deutschland ist am 9. Dezember in Titisee-Neustadt. Danach geht es für die Springerinnen am 28. Dezember nach Villach in Österreich. Dort startet dann der Vorläufer der Vierschanzentournee der Frauen im nächsten Jahr: die Silvester-Tournee. Weitere Stopps der Silvester-Tournee sind in Ljubno, Slowenien am 31. Dezember 2022 und ersten Januar 2023. Beim Männer-Weltcup starten die Sportler am 29. Dezember zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

Welche Weltcup-Stationen gibt es im Skispringen 2022/2023 der Frauen und wo finden die Wettbewerbe statt?

5. November 2022 in Wisla, Polen (Weltcup, Matten)

3. Dezember und 4. Dezember 2022 in Lillehammer, Norwegen (Weltcup, Nachtspringen)

9 Dezember und 10. Dezember 2022 in Titisee-Neustadt, Deutschland (Weltcup, Mixed)

28. Dezember und 29. Dezember 2022 in Villach, Österreich (Silvester-Tournee, Weltcup)

31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023 in Ljubno, Slowenien (Silvester-Tournee,Weltcup, Nachtspringen)

7. Januar und 8. Januar 2023 in Sapporo, Japan (Weltcup, Nachtspringen)

13. Januar bis 15. Januar 2023 in Zao, Japan (Weltcup Einzel und Super Team , Nachtspringen)

, Nachtspringen) 28. Januar und 29. Januar 2023 in Hinterzarten, Deutschland (Weltcup)

3. Februar bis 5. Februar 2023 in Willingen, Deutschland (Weltcup, Mixed)

11. Februar und 12. Februar 2023 in Hinzenbach, Österreich (Weltcup)

18. Februar und 19. Februar 2023 in Rasnov, Rumänien (Weltcup)

21. Feburar bis 5. März 2023 in Planica, Slowenien ( Nordische Ski-WM , Weltcup)

, Weltcup) 11. März und 12. März 2023 in Oslo, Norwegen (Weltcup, RAW)

13. März und 15. März 2023 in Lillehammmer, Norwegen (Weltcup, RAW)

19. März in Vikersund, Norwegen ( Skifliegen , kein Weltcup)

, kein Weltcup) 24. März in Lahti, Finnland (Weltcup, Nachtspringen)

In welchen Wettkämpfen werden in der Saison 2022/23 Sieger ermittelt?

Weltcup

Skifliegen

Silvester-Tournee

Raw Air

Weltmeisterschaft in Planica

Wann und wo findet die Weltmeisterschaft statt?

Von 21. Februar 2023 bis einschließlich 5. März 2023 findet in Planica in Slowenien die Nordische Ski-WM statt. Neben dem Skispringen werden bei der Nordischen Ski-WM Siegerinnen ermittelt in den Disziplinen:

Langlauf Sprint klassisch

Skispringen Normalschanze

Skispringen Großschanze

Nordische Kombination Einzel/Normalschanze/5 km

Skiathlon

Skispringen Team-Mixed Normalschanze

Nordische Kombination Team-Mixed/Normalschanze/2x5 km+2x5 km

Teamsprint-Freistil

Langlauf-Freistil 10km

Langlauf-Staffel 4x5 km

Langlauf 30 km klassisch

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Skispringen der Frauen von der Großschanze, 3. März 2021

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Beim Skispringen der Frauen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf von der Großschanze wird die Norwegerin Maren Lundby Weltmeisterin. Die deutschen Frauen erzielten ein ordentliches Teamergebnis, verfehlten die Podestplätze aber deutlich. Juliane Seyfarth landet als beste Deutsche auf Platz zehn. Ihre Team-Kollegin Katharina Althaus beendet den Wettkampf mit dem zwölften Platz. Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert Beim Skispringen der Frauen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf von der Großschanze wird die Norwegerin Maren Lundby Weltmeisterin. Die deutschen Frauen erzielten ein ordentliches Teamergebnis, verfehlten die Podestplätze aber deutlich. Juliane Seyfarth landet als beste Deutsche auf Platz zehn. Ihre Team-Kollegin Katharina Althaus beendet den Wettkampf mit dem zwölften Platz. Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert 1 von 16 03.03.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM, NWMO SJ Einzelbewerb Damen HS 137, Großschanze, Skispringen, Ski Jumping, Women Large Hill Individual, 1. Maren Lundby NOR, 2. Sara Takanashi, 3. Nika Kriznar Foto... Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert 03.03.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM, NWMO SJ Einzelbewerb Damen HS 137, Großschanze, Skispringen, Ski Jumping, Women Large Hill Individual, 1. Maren Lundby NOR, 2. Sara Takanashi, 3. Nika Kriznar Foto... Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert

Wo werden die Wettbewerbe im Skispringen im TV übertragen?

Lesen Sie auch

Skisprung-Kalender (Herren) WM in Planica ist Höhepunkt im Skisprung-Winter 2022/2023

Die Übertragung des Weltcups der Frauen im Skispringen bleibt wie in den vergangenen Jahren auch 2022/23 in öffentlich-rechtlicher Hand. Alle Weltcup-Rennen sehen Skisprung-Fans im Free-TV und online im Stream. ARD, ZDF und Eurosport haben sich die Übertragungsrechte für das Skispringen 2022/23 gesichert. Wann und wo die Wettkämpfe und Rennen zu sehen sind, erfahren Sie hier, sobald die Termine bekannt sind.

Das müssen Sie über die Disziplinen im Skispringen wissen

Großschanze: Auf der Großschanzen finden nur wenige Wettbewerbe statt. Anlagen in dieser Kategorie haben eine Schanzengröße (Hillsize) zwischen 110 und 184 Metern. Als Hillsize wird die Strecke von der Kante des Schanzentischs bis zu dem Punkt am Landehügel beschrieben, der noch ein Gefälle von 32 Grad hat. Sprünge von der Großschanze finden immer in zwei Durchläufen statt: Die 50 besten Springer aus der Qualifikation springen im 1. Durchgang. Die besten 30 aus dem ersten Durchgang dürfen im 2. Durchgang noch einmal auf die Schanze. Gewinner ist derjenige, der aus beiden Durchgängen zusammengerechnet die meisten Punkte über Weite und Haltungs-Wertung erreicht.

Normalschanze: Die kleineren Schanzen werden vorwiegend für die Frauen-Wettkämpfe verwendet. Die Hillsize beträgt hier rund 100 Meter. Der Wettkampf läuft nach dem selben Muster wie auf der Großschanze ab.

Skifliegen: Bei den Herren - und ab dieser Saison auch bei den Frauen - finden immer wieder Wettbewerbe im Skifliegen statt. Skiflugschanzen müssen eine Schanzengröße von mindesten 185 Metern haben. Weltrekord bei den Herren im Skifliegen: 253,5 Meter von Stefan Kraft aus Österreich, aufgestellt in Vikersund in Norwegen im Jahr 2017. Einen Weltrekord bei den Frauen gibt es bislang noch nicht. Denn die weiblichen Weltcup-Springerinnen hatten bis zu diesem Winter ein "Flug-Verbot" - Frauen durften nicht Skifliegen. Dementsprechen wird es beim ersten Skifliegen der Frauen in Vikersund einen neuen und ersten Weltrekord geben.

Bilderstrecke

Katharina Althaus: Emotionale Szenen nach Silbergewinn

1 von 6 Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann 2 von 6 Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Hendrik Schmidt Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Hendrik Schmidt 3 von 6 Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann 4 von 6 Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann 5 von 6 Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann 6 von 6 Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann Beim Wettbewerb von der Normalschanze holte Katharina Althaus vom SC Oberstdorf die erste deutsche Olympia-Medaille in Peking. Bild: Daniel Karmann 1 von 6 dpatopbilder - 05.02.2022, China, Zhangjiakou: Olympia, Skispringen, Normalschanze, Frauen im Nationalen Skisprungzentrum. Katharina Althaus aus Deutschland reagiert im Ziel. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Daniel Karmann dpatopbilder - 05.02.2022, China, Zhangjiakou: Olympia, Skispringen, Normalschanze, Frauen im Nationalen Skisprungzentrum. Katharina Althaus aus Deutschland reagiert im Ziel. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Daniel Karmann

Die Frauen fliegen dieses Jahr zweimal in Vikersund in Norwegen. Die Schanze dort ist die größte Skiflugschanze der Welt. Geht bei dem Wettbewerb alles glatt, wäre für nächste Saison ein solcher Wettbewerb auch in Oberstdorf möglich.

Team-Skispringen: Im Team-Skispringen treten vier Springerinnen pro Nation an. Auch hier gibt es zwei Durchgänge, in denen die Teams in vier Gruppen aufgeteilt werden und pro Nation eine Athletin antritt. Die Leistungen der Springerinnen werden zusammengerechnet und die höchste Punktzahl gewinnt.

Mixed-Team-Skispringen: Die Mixed-Variante läuft nach dem gleichen Muster, wie die normale Team-Variante ab. Nur sind beim Mixed 50 Prozent Springerinnen und 50 Prozent Springer.

Super-Team: Jede Nation darf zwei Springerinnen stellen, die einen ersten Durchgang bestreiten. Im zweiten Durchgang bleiben nur noch zwölf Teams übrig. Die besten acht Teams aus den ersten beiden Durchgängen springen dann im Finale die Plätze aus. Bei den Damen findet der erste Wettkampf mit diesem Format am 14. Januar 2023 statt. Die Männer kämpfen erstmals am 11. Februar 2023 in Lake Placid, USA, im Super-Team.

Was ist der DSV? Was ist die FIS?

Der DSV ist der Deutsche Skiverband und ein eingetragener Verein (e.V.). Er betreut die deutschen Skispringer und Skispringerinnen und nominiert den Kader für internationale Wettkämpfe, wie Olympia 2022.

Die FIS hingegen ist die "Fédération Internationale de Ski". Das ist französisch und bedeutet soviel wie Internationale Ski-Föderation. Sie ist der internationale Dachverband für Skisport mit Sitz in Oberhofen am Thunersee in der Schweiz. Die Abkürzung FIS wird in allen Sprachen verwendet. Gegründet wurde sie 1924 in Chamonis-Mont-Blanc in Frankreich, südlich des Genfer Sees.