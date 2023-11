Alle Termine des Snowboard Weltcups 2023/24 in der Übersicht

Der Snowboard-Weltcup 2023/24 hat bereits begonnen, kommt jedoch erst zum Start in den Dezember so richtig in Fahrt. Hier gibt es alle Termine in der Übersicht.

24.11.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Bereits am 21. Oktober 2023 begann im Schweizer Chur die Saison im Snowboard-Weltcup 2023/24. Doch mit dem Start in den Dezember nimmt die Saison so richtig Fahrt auf. Der Snowboard-Weltcup zeichnet sich durch verschiedene Disziplinen aus. Bei den Cross- und Alpin-Events geht es vor allem um Geschwindigkeit. In der Pipe und im Park geht es bei Sprüngen spektakulär zu - die Fahrerinnen und Fahrer packen ihre besten Tricks aus. In diesem Artikel finden Sie alle Termine des Snowboard-Weltcups in der Saison 2023/24.

Snowboard Weltcup Park & Pipe - Alle Termine für die Weltcup-Saison 2023/24

21.10.2023 - Chur (SUI) - Big Air - 20 Uhr (MEZ/CET)

02.12.2023 - Peking (CHN) - Big Air - 11 Uhr

09.12.2023 - Secret Garden (CHN) - Halfpipe - 4 Uhr

09.12.2023 - Edmonton (CAN) - Big Air - 3 Uhr

15.12.2023 - Copper Mountain ( USA

16.12.2023 - Copper Mountain (USA) - Halfpipe - 21 Uhr

20.01.2024 - Laax (SUI) - Slopestyle - 13.15 Uhr

20.01.2024 - Laax (SUI) - Halfpipe - 18.15 Uhr

02.02.2024 - Mammoth Mountain (USA) - Slopestyle - 18.30 Uhr

03.02.2024 - Mammoth Mountain (USA) - Halfpipe - 22 Uhr

10.02.2024 - Calgary (CAN) - Halfpipe - 3 Uhr

11.02.2024 - Calgary (CAN) - Slopestyle - 19 Uhr

16.03.2024 - Spindlermühle (CZE) - Slopestyle - 10 Uhr

23.03.2024 - Silvaplana (SUI) - Slopestyle - 12 Uhr

Änderungen sind jederzeit möglich (Stand: 24.11.23).

Snowboard Weltcup Alpin - Alle Termine für die Weltcup-Saison 2023/24

14.12.2023 - Carezza (ITA) - Parallel Riesenslalom - 12.45 Uhr

16.12.2023 - Cortina d'Ampezzo (ITA) - Parallel Riesenslalom - 18 Uhr

23.12.2023 - Davos (SUI) - Parallel Slalom - 14 Uhr

13.01.2024 - Scuol (SUI) - Parallel Riesenslalom - 13.30 Uhr

16.01.2024 - Bad Gastein (AUT) - Parallel Slalom - 14.15 Uhr

17.01.2024 - Bad Gastein (AUT) - Parallel Slalom Team - 14.15 Uhr

20.01.2024 - Pamporovo (BUL) - Parallel Slalom - 12 Uhr

21.01.2024 - Pamporovo (BUL) - Parallel Slalom - 12 Uhr

25.01.2024 - Rogla (SLO) - Parallel Riesenslalom - 14 Uhr

27.01.2024 - Simonhöhe (AUT) - Parallel Riesenslalom - 12.45 Uhr

28.01.2024 - Simonhöhe (AUT) - Parallel Slalom - 12.15 Uhr

01.02.2024 - Blue Mountain (CAN) - Parallel Riesenslalom - 19 Uhr

02.02.2024 - Blue Mountain (CAN) - Parallel Riesenslalom - 20.30 Uhr

24.02.2024 - Krynica (POL) - Parallel Riesenslalom - 13 Uhr

25.02.2024 - Krynica (POL) - Parallel Riesenslalom - 13 Uhr

09.03.2024 - Winterberg (GER) - Parallel Slalom - 16 Uhr

10.03.2024 - Winterberg (GER) - Parallel Slalom Team - 16 Uhr

16.03.2024 - Berchtesgaden (GER) - Parallel Slalom - 13 Uhr

17.03.2024 - Berchtesgaden (GER) - Parallel Slalom Team - 13 Uhr

Änderungen sind jederzeit möglich (Stand: 24.11.23).

Snowboard Weltcup Cross - Alle Termine für die Weltcup-Saison 2023/24

02.12.2023 - Les Deux Alpes (FRA) - Einzel - 12.30 Uhr

16.12.2023 - Cervinia (ITA) - Einzel - 11.30 Uhr

17.12.2023 - Cervinia (ITA) - Team - 11.30 Uhr

26.01.2024 - St. Moritz (SUI) - Einzel - 12 Uhr

03.02.2024 - Gudauri (GEO) - Einzel - 9 Uhr

04.02.2024 - Gudauri (GEO) - Einzel - 9 Uhr

10.02.2024 - Kayseri (TUR) - Einzel - 11 Uhr

02.03.2024 - Sierra Nevada (ESP) - Einzel - 13 Uhr

03.03.2024 - Sierra Nevada (ESP) - Einzel - 11.30 Uhr

09.03.2024 - Cortina d'Ampezzo (ITA) - Einzel - 19 Uhr

16.03.2024 - Montafon (AUT) - Einzel - 14.15 Uhr

17.03.2024 - Montafon (AUT) - Einzel - 14.15 Uhr

23.03.2024 - Mt Saint Anne (CAN) - Einzel - 17 Uhr

24.03.2024 - Mt Saint Anne (CAN) - Einzel - 17 Uhr

Änderungen sind jederzeit möglich (Stand: 24.11.23).

Snowboard-Weltcup 2023/24 - Das sind Deutschlands Hoffnungsträger

Für das Team Snowboard Germany gehen einige weltklasse Snowboarderinnen und Snowboarder an den Start. Allen voran ist dabei der Sonthofer Martin Nörl zu nennen. Der 30-Jährige gewann in den vorangegangenen beiden Saisons jeweils den Gesamtweltcup im Snowboard Cross. Bei den Männern ist zudem auch Stefan Baumeister zu nennen. Der Speed-Spezialist gewann in der Saison 2021/22 den Gesamtweltcup im Parallel-Riesenslalom.

Bei den deutschen Frauen überragt Ramona Hofmeister. Sie gewann in den Saisons 2019/20, 2020/21 und 2021/22 jeweils den Parallelweltcup. Im Parallel-Riesenslalom wurde sie zuletzt vier Mal in Serie Gesamtweltcupsiegerin.

Übrigens soll 2024 erstmals ein Snowboard-Event von Para- und nicht behinderten Sportlern im Allgäu über die Bühne gehen. Alle Infos dazu gibt es hier.