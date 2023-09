Endstation Viertelfinale: Allgäu Comets scheiden nach Overtime-Krimi gegen Braunschweig aus

Nach über dreieinhalb Stunden und doppelter Verlängerung verlieren die Kemptener Bundesliga-Footballer gegen die Lions Braunschweig denkbar knapp mit 34:36.

23.09.2023 | Stand: 21:12 Uhr

Diese Play-off-Partie hatte alles, was das Football-Herz höher schlagen lässt: Unzählige Führungswechsel, spektakuläre Touchdowns und ein Herzschlagfinale in der Verlängerung. Die Allgäu Comets haben das Viertelfinale in der German Football League gegen die New Yorker Lions Braunschweig denkbar knapp mit 34:36 (7:0, 0:7, 7:14, 7:0, 7:7, 6:8) in der zweiten Overtime verloren.

Was sich in den dreieinhalb Stunden davor im prall gefüllten Kemptener Illerstadion abspielte, war an Dramatik kaum zu überbieten. Den deutlich besseren Start erwischten die Comets. Schon in der ersten Minute gingen sie durch einen Touchdown von Receiver Ahsan Moore mit 6:0 in Führung. Kicker Marcel Schade verwandelte den Kick für den Extrapunkt zum 7:0. Bis zum Ende des ersten Viertels ließ das Team von Cheftrainer Elias Gniffke keine Punkte zu, erzielte aber auch selbst keine mehr.

Braunschweig Lions erzielen Sekunden vor der Halbzeit den Ausgleich

Im zweiten Abschnitt ging es zunächst hin und her - ohne, dass eine Mannschaft den Weg in die Endzone fand. Unter anderem vergab Schade ein Field-Goal-Versuch. Unmittelbar vor der Halbzeit wachten die Braunschweiger auf und erzielten ihren ersten Touchdown des Tages. Beim Stand von 7:7 ging es in die Pause.

Und auch zu Beginn des dritten Viertels bestimmte der Rekordmeister aus Braunschweig (11 Titel) und drehte das Spiel. Erst gingen sie 14:7 in Führung und stellten wenig später sogar auf 21:7. Die Kometen ließen sich von dem Rückstand aber nicht beeindrucken. Quasi im Gegenzug fing Moore kurz vor der Endzone einen langen Pass von Ersatz-Quarterback Terrence Shambry, der in seinem ersten Spiel überhaupt für die Kemptener eine beeindruckende Vorstellung zeigte. Direkt im Anschluss fand Shambry Wide Receiver Nate Stewart der per Touchdown und Extrapunkt von Marcel Schade auf 14:21 verkürzte.

30 Minuten Spielunterbrechung und Krankenwagen im Kemptener Illerstadion

Marcel Schade war es auch, der im letzten Abschnitt den 21:21-Ausgleich herstellte. Keine vier Minuten vor Ende fing er den Ball in der Endzone und sorgte für Ekstase am Seitenrand sowie auf der Tribüne. Danach folgte allerdings ein Bruch im Spiel. Ein Spieler der Lions verletzte sich zwei Minuten vor Ende schwer am Bein und blieb zunächst regungslos auf dem Rasen liegen. Die Partie wurde zum spannendsten Zeitpunkt für rund eine halbe Stunde unterbrochen. Der Footballer wurde mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Im Anschluss schafften es weder die Comets noch die Lions vor Ablauf der regulären Spielzeit zu punkten, wobei Braunschweig drei Sekunden vor Ende die Entscheidung per Field Goal nur um wenige Zentimeter verpasste. Die erste Overtime nutzten die Allgäuer prompt, um auf 28:21 zu erhöhen (Touchdown Nate Stewart, Extrapunkt Marcel Schade). Braunschweig glich aber im Gegenzug aus.

Allgäu Comets legen in der Overtime zwei Mal vor, verlieren aber dennoch

Auch in der zweiten Verlängerung konnten die Comets vorlegen. Diesmal war es Ersatz-Spielmacher Shambry, der selbst mit dem Ball zum 34:28 in die Endzone lief. Die anschließende Two-Point-Conversion gelang aber nicht. Das machten die Gäste besser. Erst glichen sie per Touchdown aus und punkteten anschließend per Two-Point-Conversion zum entscheidenden 36:34.

Für die Kemptener ist die Bundesliga-Saison damit zu Ende. Braunschweig trifft im Halbfinale auf die Potsdam Royals oder die Ingolstadt Dukes. Das andere Duell um den Einzug in den GFL-Bowl bestreiten die Schwäbisch Hall Unicorns und die Dresden Monarchs.

