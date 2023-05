Allgäu Comets starten in die Saison: Die größeren Fragezeichen gibt's beim Gegner

Zum Saisonstart erwarten die Allgäu Comets die Saarland Hurricanes. Worauf sich die Football-Fans beim Streaming künftig einstellen müssen.

17.05.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Mit dem Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes starten die Allgäu Comets am Sonntag (15 Uhr) in die Saison. Während der Auftaktgegner schwer zu durchschauen ist, gibt es für die Fans eine Änderung bei der Übertragung der Spiele in der German Football League (GFL).

Auftaktgegner Saarland Hurricanes Bei den Saarländern hat sich einiges getan. Headcoach Christos Lambropoulos verließ das Team, stattdessen setzen die Hurricanes nun auf ein Trainerduo um den ehemaligen Spieler Hendrik Voss sowie dem neuen Offensive Coordinator Jakob Lawrence. „Es ist fast unmöglich, sich auf die Hurricanes vorzubereiten. Sie hatten kein Testspiel, wir haben so gut wie keine Informationen über ihre Vorbereitung“, sagt Comets-Cheftrainer Elias Gniffke.

Geänderter Spielplan Braunschweig, nicht Köln heißt der zweite Gegner der Comets aus der GFL-Nordstaffel. Denn die Cologne Crocodiles, eines der traditionsreichsten Footballteams Deutschlands, haben sich nach internen Querelen vor wenigen Wochen aus der Bundesliga zurückgezogen. Die für Ende Mai angesetzte Partie gegen Köln entfällt deshalb. „Nun haben wir gleich nach der ersten Partie ein spielfreies Wochenende. Mir kommt diese Pause etwas zu früh“, sagt Gniffke. Stattdessen treten die Kemptener nun Ende August bei den New York York Lions aus Braunschweig an – Viertelfinal-Gegner der Allgäuer im vergangenen Jahr. „Das wird ein riesen Spiel für uns im großen Stadion von Eintracht Braunschweig. Wir haben letztes Jahr in den Play-offs gezeigt, dass wir gegen sie gewinnen können“, sagt Gniffke. Damals siegten die Comets auswärts in einer dramatischen Partie vor 2700 Zuschauern überraschend mit 14:10 (7:0).

Weitere Zugänge Bis auf den langzeitverletzten Johannes Wagner steht Gniffke zum Saisonstart der komplette Kader zur Verfügung. Gegen Saarland

Stream ist nicht mehr kostenlos Die GFL-Spiele der Allgäu Comets werden auch in dieser Saison von sportdeutschland.tv übertragen. Allerdings ist das Streamingangebot künftig nicht mehr kostenlos. Um beispielsweise das Spiel der Comets gegen Saarland live zu erfolgen, können Fans den Stream für fünf Euro buchen. Daneben gibt es die Möglichkeit, ein Saisonabo abzuschließen. Mit der Bezahlschranke sollen auch eine verbesserte Qualität der Streams sowie erweiterte Kameraperspektiven einhergehen. 24 Stunden nach Spielende ist der Stream frei verfügbar. Weiterhin gibt es bei der GFL keinen Liveticker mit Statistiken. Laut Comets-Präsident Adi Hölzli soll dieser in der Saison 2024 eingeführt werden.

Das ist der Kader der Allgäu Comets für die Saison 2023

Defense

Nico Leiderer, Paul Fehn, Julius Täger, Jonas Stolz, Eric Eichhorn, Gabriel-Bennett Meier-Schißlbauer, Simon Walch, Valentin Friedl, Tobias Merk, Philipp Niemeier, Johannes Reitberger, Eric Gebauer, Adrian Vidoni, Marc Gebauer(alle Defensive Back), Matt Barrett, Sascha Scholz, Dominik Schmid, Ata Han Atilgan (Linebacker), Souleymane Ba, Destiny Osawe, Fritz Rupp, Sven Köppl, Lucas Zinnecker, Jonathan Zinnecker, Mark Lanier (Defensive Line)

Offense

Javarian Smith, Maximilian Zweick (beide Quarterback), Benjamin Perauer, Nate Stewart, Ahsan Moore, Robert Jarzebak, Marcel Schade, Dominik Hörner, Christian Günther, Dennis Koch, Manuel Kretschmer (alle Wide Receiver), Thomas Campbell, Keito Noguchi, Maximilian Barmettler (alle Runningback), Martin Piontek (Tight End), Jan Schönfisch, Quirin Heinlein, Anton Bruckmeier, Matteo Acquadro, Oliver Baumgardt, Manuel Böhler, Andrew Ruttle, Chris Seiberth, Philipp Dold (alle Offensive Line)

Special Teams

Aaron Glatzeder (Punter), Marcel Schade (Kicker)