Erst Curling, dann nach Monaco: Kevin Volland und weitere Promis sammeln Spenden beim Promi-Curling

Prominente wie Kevin Volland oder Claudia Pechstein überzeugen bei der Curling-Night in Oberstdorf nicht nur auf dem Eis, sondern auch mit großzügigen Gesten.

27.12.2022 | Stand: 17:06 Uhr

15.000 Euro an Spenden kamen beim diesjährigen Promi-Night-Charity-Curling (PNCC) zusammen. Insgesamt 13 Teams gaben auf dem Oberstdorfer Eis alles – die prominenten Teilnehmer überraschten dabei mit ungeahnten Fähigkeiten. Je besser die Turnierplatzierung, umso höher war der Spendenbetrag, den die Teams an wohltätige Einrichtungen spendeten.

Beim letzten Mal siegte Kevin Volland mit seinem Team

Fußball-Profi Kevin Volland (AS Monaco) und sein „Team HapeKerCurling“ waren zur Titelverteidigung angetreten, schafften diesmal aber nur Platz fünf. Ihre Spende ging an die Curling-Jugend des EC Oberstdorf. „Vor drei Jahren sind wir ohne Erwartungen ins Spiel gegangen, und haben sehr überraschend gewonnen, sagte Volland. „Das, Gesellschaftliche darf auch nicht fehlen, darum bin ich froh, dass ich Weihnachten und einen schönen Tag mit den Jungs verbringen kann.“ Als zweifachem Vater sei es ihm wichtig, nicht nur zu spenden, sondern Kindern eine Freude zu machen.

Volland spendet signiertes AS Monaco-Trikot

Zur Siegerehrung war Volland schon wieder weg, am gleichen Abend musste er noch auf eine Hochzeit, dann ging es für den 30-jährigen aus Thalhofen direkt zurück zum Training nach Monaco. Zuvor spendete er noch ein handsigniertes AS-Monaco-Trikot, das weitere 600 Euro für die Herzenswünsche Allgäu einbrachte.

Die Sieger, das „Team Steinmetzwerkstatt Schlienz“ um Daniel Probst-Bosch aus Kempten spendeten für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und die Lebenshilfe Kempten (Allgäu), Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm („Team Banana Split“) spielte sich auf Rang zwei und spendete ebenfalls unter anderem an das Kinderhospiz und Herzenswünsche Allgäu. Bronze ging an den ehemaligen Deutschen Meister im Skispringen, Georg Späth und das „Team Möbel Löffler“, die ihren Gewinn der Oberstdorfer Sportjugend spenden.

Ungewohntes Terrain für Claudia Pechstein

Normalerweise blitzschnell unterwegs ist Eisschnelllauf-Legende Claudia Pechstein, als Curling-Neuling musste die 50-Jährige aber erst einmal an der Präzision arbeiten. Dass ihr dies gut gelang, beweist der siebte Platz, den sie mit dem „Team Müggelturm“ bei ihrem Debüt in Oberstdorf schaffte.

Claudia Pechstein feierte in Oberstdorf ihre Curling-Premiere. Bild: Dominik Berchtold

Pechstein, fünffache Olympiasiegerin und erste Wintersportlerin, die an acht Olympischen Spielen teilnahm, hatte Spaß bei der für sie neuen Eissportart. Lachend gab sie zu, im Curling noch einiges dazulernen zu wollen: „Ich betreibe ja Ausdauersport, deshalb brauchte ich erstmal ein bisschen Zeit, um beim Curling rein zu kommen.“

Was die Veranstalter des Promi-Curling-Events sagen

Beeindruckt vom Engagement Pechsteins und der anderen Teilnehmer zeigten sich auch PNCC-Initiator Wolfgang Keller und Markus Messenzehl, Abteilungsleiter Curling beim Eissport Club Oberstdorf (ECO). „Es war fantastisch, die glücklichen Gesichter während der Spiele und bei der Spendenverkündung zu sehen“, sagte Keller. „Stolz sind wir auch, dass sich schon Teams für das nächste Promi-Curling im Dezember 2023 angemeldet haben“.