Boxer Michael Eifert sorgt für Sensation in Kanada

Gegen den Kanadier Jean Pascal gelingt Michael Eifert die bisher größte Sensation seiner Box-Karriere. Der Kemptener hatte einen entscheidenden Vorteil.

17.03.2023 | Stand: 08:32 Uhr

Die anstrengende wochenlange Vorbereitung, der lange Transatlantik-Flug und die zuletzt mit Terminen vollgepackten Tage - all das ließ Michael Eifert in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hinter sich. Der Boxer aus Kempten riss die Arme nach oben und ließ sich von seinem Team feiern. Wenige Augenblicke zuvor hatte der 25-Jährige in der Place-Bell-Mehrzweckarena in Laval (Provinz Québec, Kanada) den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere eingefahren.

Entscheidung der Kampfrichter fällt für Eifert aus

Eifert bezwang den favorisierten Kanadier Jean Pascal im Ausscheidungskampf der International Boxing Federation (IBF) nach zwölf Runden. Die Entscheidung der Punktrichter war eindeutig - und ließ den Deutschen als klaren Sieger hervorgehen. Die Kampfrichter bewerteten das Duell mit 118:110, 115:113 und 117:111 zugunsten von Eifert.

Michael Eifert und Ali Celik: Taktischer Kniff gibt den Ausschlag

Ein wesentlicher Faktor für den Sieg war die erfolgreiche Taktik, die Eifert mit seinem Trainer Ali Celik ausgeklügelt hatte. In Sachen Ausdauer lagen die Vorteile klar beim Allgäuer - das wurde mit zunehmender Kampfdauert immer deutlicher. Aber schon zu Beginn des Duells präsentierte sich Eifert, der für den Magdeburger Boxstall Ses antritt, als der aktivere Boxer.

Eifert ist nun Herausforderer von Artur Beterbiev

Eifert, der damit zwölf seiner bisher 13 Profi-Kämpfe gewann (vier durch K. o.), steht nun als Pflichtherausforderer von Weltmeister Artur Beterbiev fest. "Bxx-Deutschland kann stolz auf Michael Eifert sein", sagte Ses-Promoter Ulf Steinforth, der den Kampf gegen Pascal als Experte im Livestream des MDR verfolgt hatte.

Weitere Hintergründe und Stimmen zum Eifert-Sieg folgen im Laufe des Tages.