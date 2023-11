Michel Limböck ist doppelt wertvoll für den ESC Kempten

Seit Sommer spielt Michel "Mitch" Limböck für den ESC Kempten. Der 25-Jährige zählt zu den Stützen des Bayernliga-Teams - und hat noch eine andere Rolle.

23.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In seiner noch jungen Karriere hat Michel „Mitch“ Limböck schon einige interessante Stationen erlebt. Der gebürtige Straubinger spielte für das DNL-Team des Deggendorfer SC, lief vor fünf Jahren für Passau erstmals in der Bayernliga auf und absolvierte seit 2020 130 Oberliga-Spiele für Deggendorf und Hamm. Seit diesem Sommer spielt der 25-Jährige für den ESC Kempten - und hat seine Entscheidung für Stadt und Verein bisher nicht bereut.

ESC Kempten trifft am Freitag zuhause auf Vorjahresmeister EHC Königsbrunn

Das liegt auch an den sportlichen Auftritten der Sharks in dieser Saison. "Mir macht es momentan mega Spaß", sagt Limböck. Am Freitag (19.30 Uhr) erwartet der ESC Kempten den Vorjahresmeister EHC Königsbrunn, am Sonntag (17.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim ESC Geretsried an. "Ich habe die Bayernliga in den letzten Jahren intensiv verfolgt, auch weil einige Freunde dort spielen oder gespielt haben. Die Top Sechs der Liga sind richtig stark, da kann jeder jeden schlagen", sagt Limböck.

Das Ziel, den ESC Kempten in dieser Spitzengruppe zu etablieren, verfolgen die Mannschaft und Trainer Sven Curmann mit Nachdruck. "Ich bin erst seit dieser Saison da, aber ich habe mitbekommen, dass dieses Jahr ein anderer Zug im Team sei", sagt Limböck. "Sven arbeitet sehr akribisch, er will sich jeden Tag verbessern. Das erwartet er auch von uns. Und wir haben schon öfters in dieser Saison gezeigt, dass wir Partien mit Schnelligkeit und druckvoller Spielweise dominieren können."

Bei diesem Verein lernte Limböck eine neue Welt kennen

Entscheidend für den weiteren Saisonverlauf ist dabei das Stichwort Konstanz. "Da befinden wir uns in einem Lernprozess", sagt Limböck. Der 25-Jährige hat in den vergangenen beiden Jahren selbst erfahren, welche Faktoren die eigene Weiterentwicklung beeinflussen können. Bei den Hammer Eisbären wurde er vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert. "Deswegen war meine Zeit in Nordrhein-Westfalen bisher auch am lehrreichsten für mich. Josh Mizerek war der beste Trainer, von dem ich bis dato lernen durfte. Er hat besonders im mentalen Bereich unglaubliche Arbeit geleistet."

Michel Limböck ist beim ESC Kempten auch als Jugendtrainer tätig

Davon profitiert Limböck nicht nur als Spieler, sondern auch seiner Tätigkeit als Nachwuchscoach. Bereits in Hamm war der Inhaber des Trainer-C-Scheins für die U9/U11 zuständig, beim ESC Kempten kümmert er sich unter anderem zusammen mit dem Sportlichen Leiter Ervin Masek um das U13/U15-Team. "Ich will mich hier auch als Trainer weiterentwickeln", sagt Limböck.

Dementsprechend viel Zeit verbringt der Straubinger im Eisstadion. Etwas Ausgleich findet er beim Golfen. "Wir haben einige Golfer im Kader. Auf dem Platz kann man gut abschalten", sagt Limböck.