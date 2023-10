Nächstes Allgäuer Ski-Ass verletzt - Jessica Hilzinger fällt wochenlang aus

Erst vergangene Woche verletzte sich Stefan Luitz im Training schwer. Nun muss auch Jessica Hilzinger vorerst pausieren. Das ist passiert.

27.10.2023 | Stand: 16:50 Uhr

Nächste Hiobsbotschaft für den Deutschen Skiverband: Skirennläuferin Jessica Hilzinger vom SC Oberstdorf fällt rund vier Wochen aus. Die 26-jährige Technikspezialistin verletzte sich am Donnerstag beim Training auf der Diavolezza in der Schweiz. Wie der DSV mitteilte, zog sie sich eine Knochenstauchung im rechten Sprunggelenk zu.

Dadurch verpasst Hilzinger die ersten zwei Slalom-Weltcups Mitte November in Levi/Finnland. Für den Weltcup-Auftakt in Sölden (Riesenslalom) an diesem Wochenende war die Allgäuerin, die auch die Liechtensteiner Staatsbürgerschaft besitzt, nicht nominiert worden. Hilzinger teilte über den DSV mit: „Ich bin zuversichtlich, wieder schnellst möglich Rennen fahren zu können!“

Stefan Luitz verpasst vermutlich gesamte Weltcup-Saison 2023/24

Erst vergangene Woche hatte sich der Bolsterlanger Stefan Luitz schwer am Fuß verletzt, ebenfalls im Training. Der Riesenslalom-Spezialist brach sich bei einem Einfädler auf dem Pitztaler Gletscher in Tirol den rechten Außenknöchel und riss sich zudem das Syndesmoseband. Der 31-Jährige wird vermutlich die gesamte Weltcup-Saison 2023/24 verpassen.

Steckbrief zu Stefan Luitz

Geburtsdatum: 26. März 1992

26. März 1992 Geburtsort: Bolsterlang im Allgäu

Bolsterlang im Wohnort: Vorarlberg in Österreich

Vorarlberg in Österreich Verein: SC Bolsterlang

SC Bolsterlang Disziplinen: Riesenslalom und Parallel-Slalom, selten Slalom, Super G

Riesenslalom und Parallel-Slalom, selten Slalom, Super G Größte Erfolge: Weltcupsieg im Riesenslalom von Beaver Creek 2018, WM-Bronze Team-Wettbewerb 2013 und 2021

Weltcupsieg im Riesenslalom von Beaver Creek 2018, WM-Bronze Team-Wettbewerb 2013 und 2021 Social Media: Stefan Luitz hat bei Instagram 39.200 Follower (Stand: Oktober 2023)

Stefan Luitz hat bei Instagram 39.200 Follower (Stand: Oktober 2023) Familie: Frau Sarah und Sohn Leano

