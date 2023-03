Über 600 Fans feiern in Oberstdorf die Helden der Nordischen Ski-WM

Über 600 Fans heißen die Allgäuer WM-Medaillengewinner in Oberstdorf willkommen. Die Athleten lass ihre schönsten Momente in Planica Revue passieren.

08.03.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Zwei Tage nach dem Ende der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica hat der Skiclub Oberstdorf seine erfolgreichen Athleten am Dienstagabend in der Heimat willkommen geheißen und sie für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt.

Skiclub Oberstdorf feiert Medaillengewinner

Über 600 Wintersport-Fans kamen am Dienstagabend in die Skisprung-Arena am Schattenberg und ließen die Medaillengewinner hochleben – am meisten natürlich Skispringerin Katharina Althaus, die mit drei Gold- und einer Bronze-Medaille zur erfolgreichsten Athletin dieser Titelkämpfe wurde. Der stellvertretende Skiclub-Vorsitzende Cornel Becherer war mächtig stolz auf seine insgesamt zehn WM-Teilnehmer (siehe Auflistung unten), die mit ihren insgesamt 13 Medaillen im slowenischen Planica für die erfolgreichste WM in der Geschichte des SCO gesorgt hätten. "Wir wollten eure Medaillen feiern, solange sie noch heiß sind", sagte Becherer mit Blick auf die offizielle Sportlerehrung der Marktgemeinde, die zusätzlich am 28. März dieses Jahres stattfinden soll - dann auch mit den erfolgreichen Sportlern des Eissportclubs.

Vize-Bürgermeister hat Forderungen an die Politik

Becherer verwies auf die 15 hauptamtlichen Trainer, die der SC Oberstdorf angestellt hat, sowie zahlreiche Referenten und Honorartrainer, die sich um die Fortentwicklung der Talente kümmern. "Nicht zu vergessen die vielen Eltern, ohne deren Unterstützung es nicht gehen würde, so der SCO-Vize.

In seinem Grußwort verwies auch Vize-Bürgermeister Fritz Sehrwind auf die herausragende Arbeit des Skiclubs und nutzte die Gelegenheit, die anwesende Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann um Unterstützung zu bitten: "Die Energiekosten laufen uns auch an den so wichtigen Sportstätten aus dem Ruder", sagte Sehrwind im vom Flutlicht hell beleuchteten Skistadion. "Wir brauchen dringend Zuschüsse für den Unterhalt unserer Anlagen."

WM-Teilnehmer lassen schönste Momente Revue passieren

Dann kamen die Sportlerinnen und Sportlerin ausführlich zu Wort: In Interviews mit Moderator Jens Zimmermann ließen sie, nachdem sie zuvor über einen roten Teppich im Auslauf zur kleinen Showbühne gehen durften, noch einmal ihre schönsten WM-Momente Revue passieren. Erst erzählte - ebenfalls als WM-Teilnehmerin des SCO - Skicrosserin Johanna Holzmann von ihrer WM-Premiere bei der Freestyle-WM in Georgien. Und bevor es mit der Präsentation der Medaillengewinner weiterging, plauderten erst die Langläuferinnen Coletta Rydzek und Sophie Krehl über ihre eigenen Erlebnisse und ihr Mitfiebern mit der Silber-Staffel sowie Skispringer Philipp Raimund über seine ersten WM-Erfahrungen ohne Wettkampf-Einsatz. Dass er sich im DSV-Teamhotel eine sündteure eigene Matratze aussuchen durfte, habe ihn erst verwundert. "Dann war ich schockiert, wie gut die ist."

Laura Gimmler, die mit den deutschen Langlauf-Frauen überraschend Silber gewann, verriet, dass sie ihre Silbermedaille momentan auf dem Nachtkästchen liegen habe. "Da liegt sie gut. Dann weiß ich jeden Tag schon in der Früh, wofür ich das alles mache". Nach Tiefschlägen bei Olympia und der Disqualifikation zuletzt im Weltcup habe sie schon den Glauben verloren, dass das überhaupt noch einmal etwas werde. Ihre "neue Halskette" mache aber Lust auf mehr.

Bengalische Feuer für die Bayern-Fans Geiger und Schmid

Richtig Stimmung kam auf, als die drei Kombinierer Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid aufgerufen wurden. Geiger und Schmid sind Mitglied im Oberstdorfer FC-Bayern-Fanclub "Bayernkeller" und wurden von einigen FCO-Fußballern mit rot-leuchtenden Bengalo-Fackeln hoch droben auf den Tribünen der Schattenberg-Arena empfangen. Geiger und Schmid verrieten dann auch, dass sie vor ihrem Flug am Donnerstag zu den nächsten Weltcups nach Skandinavien am Mittwochabend noch einen Abstecher zum Champions-League-Heimspiel des FCB gegen Paris St. Germain in die Allianz-Arena machen.

Mit ihren insgesamt fünf WM-Silbermedaillen sind die beiden Oberstdorfer sicher Glücksbringer für den deutschen Rekordmeister. Rydzek, bekennender Fan des FC Augsburg, blickte da lieber zurück auf Planica: "Nach der ersten, sehr schwierigen Woche für mich, hat es Spaß gemacht, nach so langer Durststrecke mit der Staffel noch einmal auf dem Podium stehen zu dürfen." Es war Rydzeks 13. WM-Medaille.

Bei Geiger und Althaus klimpern die Medaillen

Zum Abschluss und Höhepunkt der Sportler-Präsentation begann es über die Mikrofone ordentlich zu klimpern, nachdem Katharina Althaus mit vier Medaillen um den Hals und unter großem Jubel der 600 Besucher zu ihrem ebenfalls gold-dekorierten Mixed-Weltmeisterkollegen Karl Geiger auf die Bühne kam. Moderator Zimmermann sprach in Anspielung auf die Vornamen von der "K & K"-Monarchie in Oberstdorf und Althaus versicherte: "Es ist immer alles noch so unwahr. Ich schwebe noch da oben - und freu mich einfach riesig, dass sich auch heute so viele mit mir mitfreuen."

Die 26-Jährige, die schon am Sonntag in ihrer Heimatgemeinde Schöllang einen großen Empfang bekam, machte den Teamspirit in Planica für die Erfolge mitverantwortlich: "Wir kennen uns über all die Jahre jetzt so gut, jeder weiß, wie der andere tickt und was er auch privat schon alles durchgemacht hat. Deshalb ist der Zusammenhalt mittlerweile ganz stark - auch mit den Männern."

Vorfreude bei Althaus aufs Skifliegen in Vikersund

Beim Ausblick auf den Rest der Saison sieht Althaus der Premiere im Skifliegen in Vikersund mit großer Spannung entgegen. "Die magischen 200-Meter sind schon das Ziel. Aber die Jungs sagen immer, sie trauen mir noch mehr zu." Auf der Großschanze in Willingen habe sie schon bewiesen, dass sie weit segeln könne. "Willingen war schon mega-geil. Aber wenn ich weiß, es kann auch noch 50 Meter weiter gehen, dann freu' ich mich schon", sagte Althaus und grinste. Sie habe zwar noch nie auf einer Skiflugschanze trainiert, dennoch sei ihr davor nicht bange: "Ich hab' einen Plan und den zieh ich jetzt auch durch. Und ich freu mich, dass wir Frauen jetzt auch endlich fliegen dürfen."

Karl Geiger: "Bronze hot oifach guat dong"

Karl Geiger blickte noch einmal auf sein Einzel-Bronze zurück, bei dem er als Dritter nach dem ersten Durchgang lange bibbern musste. "Dass es dann gegen den Krafti (Anm. der Red. den Österreicher Stefan Kraft) mit vier Zehntel Punkte für mich gereicht hat. Da bin ich auch grad richtig froh, dass es geklappt hat, weil ... (Pause) des hot guat dong". Auch dass Deutschland in Planica zum fünften Mal hintereinander Gold im Mixed gewonnen hat (Geiger und Althaus zum dritten Mal in Folge) sei für ihn außergewöhnlich: "Komischerweise sind wir bei Weltmeisterschaften immer ganz vorne. Diesmal hat Katha mit einem wahnsinns guten Sprung das Ruder herumgerissen."

Diese Skiclub-Mitglieder hatten in Planica, im "Tal der Schanzen", brilliert und auf der Medals Plaza in Kranjska Gora Edelmetall bekommen:

Skispringerin Katharina Althaus (3 x Gold im Einzel von der Normalschanze = NS, mit dem Frauen- und Mixed-Team sowie Bronze beim Einzel von der Großschanze = GS)

Skispringer Karl Geiger (Gold im Mixed und Bronze NS)

Kombinierer Julian Schmid (3 x Silber im Einzel NS, Mixed-Team und in der Männer-Staffel von der Großschanze=GS)

Kombinierer Vinzenz Geiger (2 x Silber im Mixed-Team und in der Staffel GS)

Kombinierer Johannes Rydzek (Silber mit der Staffel GS)

Langläuferin Laura Gimmler (Silber mit der Frauen-Staffel)

Mit dabei waren auch folgende WM-Teilnehmer und Teilnehmerinnen: Coletta Rydzek, Sophie Krehl (beide Langlauf), Philipp Raimund (Skisprung) und Johanna Holzmann, die bei der Ski-Freestyle-WM in Bakuriani in Georgien vor Kurzem Rang 14 im Skicross belegte.

