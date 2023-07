Zweifacher Ironman-Weltmeister Patrick Lange kommt zum Allgäu Triathlon

Zum 40. Allgäu Triathlon präsentieren die Organisatoren einen echten Kracher: Der zweifache Hawaii-Sieger Patrick Lange feiert beim "Kult" heuer sein Debüt.

14.07.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange kommt zum Allgäu Triathlon 2023. Das gab der Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt. Der 36-Jährige feiert am 20. August seine Premiere beim "Kult" in Immenstadt am Alpsee. Lange wird die Classic-Distanz über zwei Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen absolvieren. Der gebürtige Hesse gilt in der Triathlonszene als stärkster Läufer der Welt. “Ich habe den Allgäu Triathlon schon seit einigen Jahren auf meinem Wunschzettel. Jetzt klappt es endlich, dabei zu sein”, wird Lange in der Pressemitteilung zitiert.

Für den bereits seit Monaten ausgebuchten Allgäu Triathlon sind 3100 Anmeldungen eingegangen. Weitere 1600 Sportlerinnen und Sportler stehen auf der Warteliste. Der "Kult" steht allerdings nicht nur bei den Amateuren hoch im Kurs, sondern eben auch bei den Top-Stars der Triathlonwelt. Die Teilnahme von Patrick Lange, der 2017 und 2018 den legendären Ironman auf Hawaii gewonnen hat und seitdem ein gefeierter Triathlon-Weltstar ist, verdeutlicht den hohen Stellenwert, den das Kult-Event genießt.

Jan Frodeno war der letzte Superstar, der beim Allgäu Triathlon an den Start ging

Mit Lange kommt bereits der sechste deutsche Hawaii-Champion ins Allgäu. Zuletzt war Jan Frodeno das sportliche Aushängeschild und entdeckte beim Allgäu Triathlon seine Begeisterung für die Region. Davor kamen Sebastian Kienle und Faris Al-Sultan an den Alpsee. Und zu ihren Hochzeiten waren es Thomas Hellriegel und Normann Stadler, die den Triathlon-Klassiker in ihre Wettkampf-Saison einbauten.

Für Christoph Fürleger, Geschäftsführer des Veranstalters 808project, ist das nicht nur die Bestätigung für den guten Job, den das Orga-Team hinter den Kulissen leistet, sondern vor allem die wohlverdiente Anerkennung für alle, die sich seit Jahrzehnten für den Allgäu Triathlon ins Zeug legen: “Es ist unglaublich, was German Altenried durch seinen Pioniergeist 1983 mit dem Allgäu Triathlon geschaffen hat. Seitdem Hannes Blaschke gemeinsam mit der Familie Altenried 2013 die Geschicke von German übernommen hat, hegen und pflegen wir die Veranstaltung wie ein Relikt. Der Allgäu Triathlon ist für uns alle - von den hauptamtlichen Organisatoren bis hin zu den freiwilligen Helfern - zur Herzensangelegenheit geworden.”

Allgäu Triathlon feiert heuer 40-jähriges Jubiläum

Die Startzusage von Patrick Lange ist nicht der einzige Grund für Partystimmung am Alpsee: Dieses Jahr feiert der Allgäu Triathlon runden Geburtstag und wird 40 Jahre alt. Damit zählt die Veranstaltung zu einem der geschichtsträchtigsten Triathlons der Welt. Gebührend gefeiert wird am 19. und 20. August, wenn die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Familien und Freunden ins Allgäu kommen, um gemeinsam ein Triathlon-Wochenende der Extraklasse zu erleben.

Die größten Erfolge von Patrick Lange:

1. Platz Ironman Hawaii, Weltmeisterschaften (2017 & 2018)

2018 bricht Patrick als erster Mensch der Welt die magische 8-Stunden-Marke beim legendären Ironman Hawaii

1. Platz Challenge Roth, Europameisterschaften (2021)

1. Platz Ironman Israel (2022), Ironman Tulsa (USA, 2021), Ironman Texas (USA, 2016)

