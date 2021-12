Silvesterlauf 2021 in Kempten findet wegen Corona erneut im Solo-Modus statt

Silvesterlauf 2021 in Kempten: Die Entscheidung über den Modus ist gefallen. Alle Infos zu Anmeldung, Termin, Strecke, Corona, Ergebnisse gibt es hier.

03.12.2021 | Stand: 16:13 Uhr

Der Silversterlauf 2021 in Kempten rückt näher. Alle wichtigen Informationen zu Anmeldung, Startzeit, Strecke und Corona-Auflagen tragen wir in diesem Silversterlauf-Ticker zusammen.

Update: Silvesterlauf 2021 in Kempten: Lauf findet wegen Corona erneut im Solo-Modus statt

Die Entscheidung ist gefallen: Der Silvesterlauf 2021 in Kempten wird erneut als Solo-Lauf veranstaltet. Das heißt: Es wird keinen Massenstart geben. Statt dessen können die Läuferinnen und Läufer innerhalb eines Zeitraums von mehreren Tagen starten - und das sogar mehrmals. Grund für die massive Entzerrung sind die hohen Corona-Infektionszahlen, wie die Ausrichter bekannt geben. Schon im Vorjahr wurde die Veranstaltung aus dem gleichen Grund als Solo-Lauf angesetzt. Das bedeutet:

Über welche Distanzen wird beim Silvesterlauf 2021 gelaufen?

5 Kilometer

Auf welcher Strecke wird beim Silvesterlauf 2021 gelaufen?

Start und Ziel befinden sich am Illerstadion. Von dort wird in nördlicher Richtung entlang der Iller bis zum vorgegebenen Wendepunkt am Seggersbogen gelaufen. Danach geht es auf dem gleichem Weg zum Ausgangspunkt zurück. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 10 km-Lauf absolvieren die Runde zwei Mal.

Wann ist Start für den Silvsterlauf 2021 in Kempten?

Lange haben die Veranstalter gewartet. Jetzt ist ihre Entscheidung gefallen. Der Silvesterlauf 2021 in Kempten findet als Sololauf statt. Die Startzeit kann also völlig individuell im Zeitraum vom 25. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022 gewählt werden.

Im Vorjahr trugen sich beim Silversterlauf in Kempten knapp 2000 Starter und Starterinnen in die Ergebnislisten ein. Der Solo-Lauf fand bei vielen große Zustimmung. Einerseits, weil viel Platz auf der Strecke war. Andererseits, weil jeder seine Startzeit selbst wählen konnte und dabei zum Beispiel auch sein persönliche Laufgewohnheiten (Frühläufer oder Abendläufer?) berücksichtigen.

Ergebnisse Silvesterlauf 2020

10 Kilometer

Sieger : Kevin Key 30:43 Minuten (Team Laufsport Saukel b_faster)





: 30:43 Minuten (Team Laufsport Saukel b_faster) Siegerin: Corinna Harrer 36:58 Minuten (Team Laufsport Saukel b_faster)

5 Kilometer

Sieger: Rene Höchenberger und Johannes Hillebrand jeweils 15:45 Minuten





Rene Höchenberger und jeweils 15:45 Minuten Siegerin: Charlotte Heim 18:04 Minuten

Der Silvesterlauf ist die zweitgrößte Laufveranstaltung in Kempten nach dem Laufsporttag im Frühjahr, der 2021 als Laufsportwochen stattfand.

