Endlich wieder Skifliegen mit Zuschauern in Oberstdorf - So laufen die Vorbereitungen

Am Freitag beginnt der Skiflug-Weltcup in Oberstdorf. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Monaten. Ein Besuch an der Heini-Klopfer-Schanze.

18.03.2022 | Stand: 04:45 Uhr

In dieser Woche pilgern dutzende Menschen zur Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf. Unter den Schaulustigen sind viele Touristen, aber auch Einheimische schauen im Skiflug-Stadion am Freibergsee vorbei. Dort messen sich ab Freitag die besten Skispringer der Welt beim Weltcup. Damit alles beim Wettkampf reibungslos funktioniert, laufen seit Wochen die Vorbereitungen an der Schanze.

Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf wird für das Skifliegen fit gemacht

Bereits seit Weihnachten wird die Heini-Klopfer-Schanze beschneit, nachts präpariert der Pistenbully die Schanze. Zwischen 30 und 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Organisationskomitees (OK) sind bei den Vorbereitungen im Einsatz, sagt Stefan Weidhaas von der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH, die das Skifliegen organisieren. Dazu kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienstleister, beispielsweise von TV, Strom und Vermarktung.

Skiflug-Weltcup in Oberstdorf 2022: Vorbereitungen an der Schanze

Seit drei Wochen sind die Vorbereitungen im Stadion in vollem Gange. Es werden zum Beispiel die Konstruktionen aufgebaut oder Schnee geräumt. An diesem Mittwoch wurde unter anderem die LED-Bande aufgebaut. Auch das Fernsehen ist vor Ort und installiert die Kameras für die TV-Übertragung des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf. Auf der rechten Seite des Aufsprunghangs präpariert ein Bully den Schnee. "Der macht den brauen Schnee wieder weiß", sagt ein Passant, der bei den Arbeiten im Stadion zuschaut.

Nach zwei Wintern Skispringen und Skifliegen in Oberstdorf ohne Zuschauerinnen und Zuschauer sind am Wochenende erstmals wieder 7000 Fans im Stadion erlaubt. Wo es noch Tickets gibt und wie Sie zum Stadion gelangen, erfahren Sie hier. Das freut die Organisatoren: "Es ist schön, dass endlich wieder Zuschauer dabei sein dürfen", sagt Stefan Weidhaas.

