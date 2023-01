Philipp Raimund im Porträt: Das ist die neue deutsche Skisprung-Hoffnung

Skispringer Philipp Raimund vom SC Oberstdorf überrascht bei der Vierschanzentournee 2022/23. Der 22-Jährige im Porträt: Familie, Vater, Wohnort und Instagram.

03.01.2023 | Stand: 14:52 Uhr

Philipp Raimund vom SC Oberstdorf ist derzeit der jüngste Skispringer beim Deutschen Skiverband (DSV). Der 22-Jährige hat erst im Februar 2022 seine ersten Weltcup-Punkte eingefahren. Bei der Vierschanzentournee 2022/23 steht der Allgäuer erstmals für alle vier Springen im Kader. Im zweitklassigen Continental Cup holte Raimund am 11. Dezember 2022 im norwegischen Vikersund seinen ersten Sieg. Nur eine Woche später folgte im finnischen Ruka der nächste Sprung ganz oben aufs Podest.

Philipp Raimund hat einen Lauf. Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf landete der DSV-Adler überraschend auf dem 14. Platz.

Wie tickt Philipp Raimund privat? Alle Infos zu Familie, Social Media und Steckbrief:

Steckbrief - Philipp Raimund privat: Wo ist Philipp Raimund geboren?

Geburtstag: 23. Juni 2000 (22 Jahre)

23. Juni 2000 (22 Jahre) Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Göppingen, Baden-Württemberg

Göppingen, Verein: SC Oberstdorf

SC Oberstdorf Ausbildung: Abitur in Oberstdorf

Abitur in Beruf: Sportsoldat in Sonthofen

Sportsoldat in Hobbys: Gaming (Streamer auf Twitch)

Gaming (Streamer auf Twitch) Twitch: "hilleraimund", 1952 Follower (Stand Dezember 2022)

"hilleraimund", 1952 Follower (Stand Dezember 2022) Instagram: "hilleraimund", 4031 Follower (Stand Dezember 2022)

"hilleraimund", 4031 Follower (Stand Dezember 2022) Twitter: "HilleRaimund", 523 Follower (Stand Dezember 2022)

Wo wohnt Skispringer Philipp Raimund?

Philipp Raimund lebt mit seiner Familie in Altstädten bei Sonthofen. 2011 zog die Familie aus Baden-Württemberg ins Allgäu, damit er besser trainieren kann. Sein Vater arbeitete in Füssen und Oberstdorf als Skisprungtrainer.

Hat Philipp Raimund Geschwister?

Auch der ältere Bruder und die jüngere Schwester von Philipp Raimund sprangen anfangs von der Schanze. Doch nur er blieb dabei.

Welche Hobbys hat Philipp Raimund?

Der Skispringer Philipp Raimund verbringt neben Training und Wettkämpfen einen Großteil seiner Zeit vor dem Computer. Er streamt in seiner Freizeit auf der Plattform Twitch. Dort spielt er Videospiele aus den verschiedensten Genres. Einmal habe er schon mehr als 1000 Zuschauer gehabt, sagte Raimund unserer Zeitung. Normalerweise seien es aber zwischen 10 und 20.

Wann begann Philipp Raimund mit dem Skispringen?

Bereits im Alter von fünf Jahren hat der gebürtige Göppinger mit dem Skispringen angefangen. Seine ersten Versuche auf einer Schanze machte Philipp Raimund in Degenfeld bei Schwäbisch Gmünd. 2011 zog er mit seiner Familie dann ins Allgäu, damit er besser trainieren kann. "Anfangs war ich gar nicht so gut, aber ich habe viel trainiert und irgendwann kamen die ersten Erfolge und ich bin immer besser geworden", sagte Raimund in einem Interview mit unserer Zeitung. 2019 feierte Raimund sein Weltcup-Debüt vor der eigenen Haustür beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

Welche Erfolge hat Philipp Raimund bereits gefeiert?

Als seine bisher größten Erfolge lassen sich die zwei Siege im Continental Cup nennen. Am 11. Dezember 2022 gewann Philipp Raimund das Einzelspringen im norwegischen Vikersund. Am 18. Dezember folgte direkt der nächste Triumph im finnischen Ruka. Der Continental Cup ist die zweithöchste Wettkampfklasse im Skispringen. Üblicherweise treten dort jüngere Springer an, um sich für einen Platz im Weltcupteam ihres Landes zu empfehlen.

Weitere Erfolge feierte Philipp Raimund bei der Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaft 2018 in Kandersteg. Hier holte er Mannschaftsgold mit seinen Teamkollegen Justin Lisso, Cedrik Weigel und Constantin Schmid. Diesen Titel konnte er im drauffolgenden Jahr im finnischen Lahti mit Luca Roth, Kilian Märkl und erneut Constantin Schmid verteidigen.

Philipp Raimund auf Instagram und Twitter - die Social-Media-Aktivitäten des Skispringers

Philipp Raimund ist besonders auf Instagram aktiv und gewährt dort seinen derzeit 4000 Followern (Stand: Dezember 2022) häufig auch private Einblicke. Meist handeln seine Posts jedoch vom Skispringen. Auf der Streamingplattform Twitch kann man darüberhinaus mit Philipp Raimund in Kontakt treten. Dort streamt er regelmäßig Videospiele.

